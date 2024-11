28 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 28 noiembrie 1812 are loc bătălia de la Berezina, cu înfrângerea trupelor lui Napoleon. Pe 28 noiembrie 1877 are loc "Căderea Plevnei". După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce. Pe 28 noiembrie 1912, Albania își declară independența față de Imperiul Otoman. Pe 28 noiembrie 1943, la Teheran, Iran, are loc o întâlnire între premierul britanic Winston Churchill, președintele american Franklin Delano Roosevelt și dictatorul sovietic Stalin.

Pe 28 noiembrie 1979, un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Pe 28 noiembrie 1987, un Boeing 747 al South African Airways având 159 de persoane la bord se prăbușește în Oceanul Indian în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu. Pe 28 noiembrie 1991, Osetia de Sud își declară independența față de Georgia. Pe 28 noiembrie 1994, norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum.

Naşteri pe 28 noiembrie

Într-o zi de 28 noiembrie s-au născut numeroase personalităţi de-a lungul timpului, de la împăratul bizantin Manuel I Comnen, născut pe 28 noiembrie 1118, Maximilian al II-lea al Bavariei, născut pe 28 noiembrie 1811, şi filosoful Friedrich Engels, născut pe 28 noiembrie 1820, şi până la Anton Rubinstein, născut pe 28 noiembrie 1829, Regele Alfonso al XII-lea al Spaniei, născut pe 28 noiembrie 1857, şi scriitorul român Jean Bart, născut pe 28 noiembrie 1874.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 noiembrie s-au născut, printre alţii, actorul român Colea Răutu, născut pe 28 noiembrie 1912, soprana română Mariana Nicolesco, născută pe 28 noiembrie 1948, politicianul român Corneliu Vadim Tudor, născut pe 28 noiembrie 1949, actorul american Ed Harris, născut pe 28 noiembrie 1950, sau politicianul român Marcel Ciolacu, născut pe 28 noiembrie 1967.

Decese pe 28 noiembrie

Într-o zi de 28 noiembrie şi-au pierdut viaţa o mulţime de personalităţi precum Papa Grigore al III-lea, decedat pe 28 noiembrie 741, poetul elveţian Conrad Ferdinand Meyer, decedat pe 28 noiembrie 1898, Regina Wilhelmina a Olandei, decedată pe 28 noiembrie 1962, sau actorul american Leslie Nielsen, decedat pe 28 noiembrie 2010.

România i-a pierdut, într-o zi de 28 noiembrie, pe scriitoarea Martha Bibescu, decedată pe 28 noiembrie 1973, Regina Elena, mama Regelui Mihai I al României, decedată pe 28 noiembrie 1982, teologul Arsenie Boca, decedat pe 28 noiembrie 1989, actorul Dan Tufaru, decedat pe 28 noiembrie 2002, actorul Mircea Anca, decedat pe 28 noiembrie 2015, sau poetul Gheorghe Mocuţa, decedat pe 28 noiembrie 2017.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii să lucreze încă din facultate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰