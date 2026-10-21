3.000 de tineri au participat la o amplă acțiune antidrog la Bistrița

Aproximativ 3.000 de tineri au participat marți, 20 octombrie, la TeraPlast Arena din Bistrița, la una dintre cele mai ample întâlniri organizate în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Elevii au discutat cu specialiști despre riscurile consumului de droguri, au participat la activități interactive, au primit premii și au făcut alegeri și promisiuni conștiente legate de propriul viitor.

Timp de câteva ore, discuțiile au pornit de la situații pe care adolescenții le pot întâlni în viața de zi cu zi: presiunea prietenilor, curiozitatea față de substanțele interzise, nevoia de acceptare și dificultatea de a refuza atunci când cei din jur insistă.

În fața celor 3.000 de participanți s-au aflat expertul antidrog Cătălin Țone și psihologul Gabriela Maalouf, expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cătălin Țone a vorbit despre realitatea consumului de droguri, despre felul în care adolescenții pot ajunge în contact cu substanțele interzise și despre consecințele pe care o decizie aparent lipsită de importanță le poate avea asupra sănătății și vieții lor.

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Gabriela Maalouf a abordat mecanismele psihologice din spatele comportamentelor de risc, explicând de ce presiunea anturajului, dorința de apartenență sau dificultățile emoționale pot influența alegerile adolescenților.

Un moment important al întâlnirii a fost implicarea directă a elevilor. Aceștia au fost încurajați să își exprime opiniile, să analizeze situații concrete și să formuleze propriile angajamente privind deciziile pe care le vor lua atunci când se vor confrunta cu astfel de riscuri.

Acțiunea a avut loc pe fondul unor date îngrijorătoare privind expunerea adolescenților la droguri. Cercetarea REBOUND 2026, realizată în Bistrița-Năsăud, arată că 13,2% dintre elevii chestionați declară că li s-a oferit canabis în ultimul an, iar 37,9% cunosc cel puțin o persoană care a consumat.

Campania „Conștient, nu dependent” aduce în comunități din întreaga țară specialiști antidrog, psihologi și persoane care au trecut prin experiența dependenței, pentru întâlniri directe cu elevi, profesori și părinți.

Activitățile continuă și în școli, prin proiectul național „Ora de dirigenție”, pentru care au fost deschise înscrierile aferente anului școlar 2026–2027. Profesorii pot organiza activități de prevenție și discuții adaptate vârstei elevilor, pornind de la situații reale și de la întrebările pe care adolescenții le au despre consumul de droguri.