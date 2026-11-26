Antonio Piculeață, violonistul de 19 ani care studiază la Viena și care a primit, anul trecut, distincția de Ambasador Cultural al României, va fi invitatul de onoare al concertului „Crăciun Vienez”. Tânărul artist, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va urca pe scena Sălii Palatului pe 22 decembrie, alături de Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga.

Concertul este inspirat de tradiția muzicală a sărbătorilor de iarnă din capitala Austriei, devenită cunoscută în întreaga lume datorită Filarmonicii din Viena. Celebrul Concert de Anul Nou, organizat în sala Musikverein, este transmis în peste 90 de țări și urmărit de aproximativ 50 de milioane de telespectatori. Cererea de bilete este atât de mare, încât dreptul de a le achiziționa este stabilit prin tragere la sorți.

La București, programul concertului din 22 decembrie va cuprinde valsuri și polci vieneze, lucrări de Johann Strauss, Franz Lehár, Mozart și Ceaikovski, precum și colinde internaționale. Invitați ai spectacolului sunt și Cei Trei Tenori Ieșeni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă.

Pentru Antonio Piculeață, Viena este orașul în care își continuă în prezent pregătirea muzicală, sub îndrumarea violonistei Dora Schwarzberg. Născut la New York, într-o familie de muzicieni români, Antonio a început să studieze vioara la șase ani. Trei ani mai târziu, susținea primul său concert ca solist pe scena Ateneului Român, sub bagheta dirijorului Iosif Ion Prunner.

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Cei doi s-au reîntâlnit pe scenă în februarie 2026, la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, unde Antonio a interpretat Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră de Mozart, lucrare pe care o cântase în aceeași instituție și la vârsta de zece ani.

În ultimul deceniu, tânărul violonist a susținut concerte la Viena, Berlin, Bruxelles și New York și a devenit primul violonist care a cântat în Aula Academiei Române. Parcursul său artistic i-a adus, în 2025, distincția de Ambasador Cultural al României, înmânată de regizorul Serge Celibidache, precum și includerea în campania fundației, dedicată promovării tinerilor români cu performanțe în cultură, educație, știință și sport.

În două seri consecutive, publicul Sălii Palatului va avea ocazia să asculte doi dintre tinerii muzicieni ai campaniei. Cu o zi înaintea concertului „Crăciun Vienez”, pe 21 decembrie, David Crăciun, un solist de 12 ani din Craiova, va cânta alături de Grupul Psaltic Tronos, în cadrul spectacolului „Colinde de Suflet”.