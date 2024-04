Când pică Paștele în 2025? Cum se calculează data

În numai o săptămână, creştinii ortodocşi vor sărbători Paştele. Când pică Paștele în următorul an? Răspunsul la această întrebare se calculează matematic și ține cont de două fenomene naturale, în baza cărora Biserica Ortodoxă calculează data la care se sărbătorește Paștele.

Anul acesta sărbătorim Paştele Ortodox pe 5 Mai. În 2024 apare un fenomen mai rar întâlnit în ceea ce priveşte Paştele. Între Paştele Catolic şi Paştele Ortodox o să avem o pauză de mai bine de o lună. Asta pentru că Paştele Catolic pică, în 2024, pe 31 martie, iar Paştele Ortodox pică, în 2024, tocmai pe 5 mai.

Paștele 2025 pică pe 20 aprilie, mai devreme decât în 2024

Potrivit calculelor, Paștele Ortodox va pica, anul viitor, respectiv în luna aprilie, însă mult mai devreme decât în acest an.

Cum se calculează data la care pică Paștele

Data Paştelui s-a stabilit la primul sinod ecumenic de la Niceea în anul 325. Este prima duminică de după luna plină de după echinocţiul de primăvară, iar dacă data coincide cu Paştele evreiesc, atunci data se amână cu o săptămână.

În vreme ce Biserica Romei și Bisericile Protestante iau în considerare echinocțiul real de primăvară, bisericile ortodoxe și greco-catolice pornesc calculul de la ziua de 3 aprilie, socotită drept echinocțiu (21 martie pe stil vechi).

În Bisericile Ortodoxe echinocțiul de primăvară este fixat pe 21 martie în calendarul iulian (care este ziua de 3 aprilie în calendarul gregorian), în timp ce Biserica Romano-Catolică și cele protestante iau în considerare echinocțiul real de primăvară. Din această cauză data Paștilor în Biserica Ortodoxă nu poate fi mai devreme de 4 aprilie, iar în Biserica Romano-Catolică mai devreme de 22 martie.

Această diferență duce, în plus, la o anumită periodicitate în diferența dintre zilele Paștilor. Specific, după 2 sau 4 ani în care diferența este 0-1 săptămâni, urmează un singur an în care diferența este de 4 sau 5 săptămâni (de exemplu în 2013, 2016, 2021 etc.).

Aceasta se datorează faptului că, în acești ani, luna plină care cade după 3 aprilie este diferită de luna plină care cade după 21 martie. Dacă Bisericile ar folosi același ciclu lunar, diferența dintre echinocții ar duce la o diferență în ziua Paștilor de 0 sau de 4 săptămâni.

Când pică Paștele în următorii ani

2024 – 5 mai

2025 – 20 aprilie

2026 – 12 aprilie

2027 – 2 mai

2028 – 16 aprilie

2029 – 8 aprilie.

Până la sărbătorile următoare, trebuie să ne bucurăm de Învierea Domnului din acest an, alături de familie și prieteni. Redacția Observator urează tuturor un Paște Fericit! Hristos a Înviat.

