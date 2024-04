Câte calorii trebuie să mănânci pe zi ca să slăbeşti sau ca să te menţii la greutatea actuală

Tot mai mulţi români îşi fac griji în legătură cu kilogramele acumulate în exces.

Una dintre problemele cu care au ajuns să se confrunte românii în ultimii ani a fost aceea a kilogramelor în plus. Mulţi au decis să pună piciorul în prag şi să ia măsuri, însă au existat cazuri în care românii au căutat să obţină rezultate rapide şi au dat greş.

Asta pentru că au apelat la diferite diete sau substanţe care le-au produs mai mult rău decât bine, specialiştii susţinând mai degrabă lucrul natural, un control aprig al caloriilor consumate şi multă mişcare.

Ce este deficitul caloric

În principiu, vorbim despre deficit caloric în momentul în care oferim organismului mai puţine calorii decât cele de care ar avea nevoie sau cele "arse" pe parcursul unei zile.

Dacă vorbim despre un deficit caloric constant, adică dacă ajungem să consumăm, zilnic, mai puţine calorii decât "ardem", atunci, pe termen mediu şi lung, putem să vorbim despre un proces care să ne ajute să pierdem în mod constant kilograme.

Cum poţi să ştii câte calorii ai mâncat sau ai ars

De obicei, când vorbim despre o asemenea dilemă, câte calorii am mâncat sau câte calorii am "ars", vorbim despre ideea de a ne documenta în profunzime. De exemplu, putem să vedem câte calorii conţine fiecare produs consumat, să trecem numărul de calorii pe o foaie, să călculăm totalul şi să vedem rezultatul obţinut.

Pe de altă parte, când vorbim despre calorii "arse", aici este, măcar teoretic, un pic mai dificil. Mai ales că evoluţia organismului diferă de la o persoană la alta. Dar, cum trăim în epoca tehnologiei, putem apela lejer la tot felul de gadget-uri care să ne spună, la finalul unei zile, câte calorii am "ars" pe parcursul zilei respective.

Câte calorii trebuie să mănânci pe zi ca să slăbeşti

Specialiştii sunt de părere că ar trebui să avem un deficit caloric de 1.000 de calorii pe zi ca, la finalul unei săptămâni, să ne bucurăm de ideea că am slăbit cel puţin un kilogram.

În general, se presupune că femeile au nevoie de un consum de circa 2.000 de calorii pe zi, iar bărbaţii de 2.500 de calorii pe zi, pentru a se menţine la greutatea avută. Asta înseamnă că o femeie care vrea să slăbească măcar un kilogram pe săptămână ar trebui să consume circa 1.000 de calorii pe zi, iar un bărbat aflat în aceeaşi situaţie ar trebui să consume circa 1.500 de calorii pe zi.

Câte calorii au alimentele

Din punctul de vedere al caloriilor, cel mai mult se recomandă consumul de carne de crap, care are 104 calorii la 100 de grame, consumul de carne de pui, care are 142 de calorii la 100 de grame, consumul de carne de curcan, care are 179 de calorii la 100 de grame, sau consumul de carne de oaie, care are 181 de calorii la 100 de grame.

Alte alimente care pot fi mâncate de cei care încearcă să slăbească sunt cireşele (21 de calorii la 100 de grame), grapefruit (30 de calorii la 100 de grame), lămâi (36 de calorii la 100 de grame), mandarine (40 de calorii la 100 de grame), iaurt (50 de calorii la 100 de grame), lapte de vacă (65 de calorii la 100 de grame), brânza de vacă (155 de calorii la 100 de grame), fasole verde (18 calorii la 100 de grame), varză acră (18 calorii la 100 de grame), ardei gras verde (17 calorii la 100 de grame), castraveţi (19 calorii la 100 de grame), ceapă verde (20 de calorii la 100 de grame), ridichi (19 calorii la 100 de grame), ouă de găină (171 de calorii la 100 de grame) sau măsline verzi (177 de calorii la 100 de grame).

Printre cele mai dăunătoare par a fi biscuiţii (425 de calorii la 100 de grame), ciocolata cu lapte (605 calorii la 100 de grame), nuci (650 de calorii la 100 de grame), lapte praf (498 de calorii la 100 de grame), untura de porc (927 de calorii la 100 de grame), uleiul de soia sau de floarea soarelui (930 de calorii la 100 de grame), margarina (764 de calorii la 100 de grame) şi salamul de vară (519 calorii la 100 de grame).

Câte calorii arzi prin mişcare

În general, numărul de calorii arse prin mişcare diferă de la o persoană la alta, în funcţie de metabolismul persoanei respective şi numărul de kilograme avute de persoana respectivă.

Totuşi, în medie, ne bazăm pe următoarele cifre: o oră de făcut abdomene = aproape 350 de calorii arse, o oră de alergare uşoară = 675 de calorii arse, o oră de alergat pe loc = 900 de calorii arse, o oră de alergat pe scări = 1.125 de calorii arse, o oră de jucat baschet = 600 de calorii arse, o oră de coborât scări = 225 de calorii arse, o oră de jucat tenis = 525 de calorii arse, o oră de făcut saună = 75 de calorii arse, o oră de făcut sex = aproape 120 de calorii arse, o oră de activităţi casnice = 260 de calorii arse.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca permisul auto să poată fi obţinut de la 17 ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰