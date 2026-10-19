Ce legătură există între haine și fericire. Fenomenul care explică de ce ne plac anumite ținute

Chiar dacă nu aveţi drum în Bulgaria, sigur aveţi un drum de făcut. Că doar e luni! Şi, să recunoaştem, fiecare zi începe cu întrebarea: Cum mă îmbrac astăzi? Dimineaţa, în fața dulapului, alegem mai mult decât haine. Uneori, ne îmbrăcăm în funcție de vreme sau de locul în care mergem. Alteori, alegem o ținută în care ne simțim bine, o culoare care ne atrage sau o piesă care ne amintește de un moment frumos. Iar această alegere ne poate influența felul în care ne privim și ne comportăm. În modă, fenomenul poartă numele de "dopamine dressing". Psihologii explică legătura dintre haine, imaginea de sine și emoții, dar tot ei insistă că nu există dovezi clare că anumite culori ar declanșa direct eliberarea dopaminei.

Marian își asortează în fiecare zi starea de spirit cu ținuta. Alţii, vor o pată de culoare, care să le dea energie. Nu există, însă, o culoare care să ne schimbe tuturor starea în același fel. Contează și experiențele personale, amintirile și semnificația pe care o atribuim unei anumite ținute.

"Cel mai mult îmi place să port burgundy sau mauve, pentru că îmi place foarte mult culoarea. Mi se pare o culoare care mă reprezintă și drăguță", a spus o persoană.

"Este un dublu sens între haine și momentul în care porți o haină care îți place și te simți bine. Uneori începe ziua prin a-ți dori să arăți bine și atunci îți cauți o vestimentație care îți dă o stare de bine, de satisfacție, de mulțumire, de împlinire, te simți bune primind admirația celorlalți", a afirmat Keren Rosner, psiholog.

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Și specialiștii în modă spun că nu trebuie să urmăm fiecare tendință pentru a ne simți bine în hainele noastre. O garderobă potrivită este cea în care găsim piese care ne reprezintă, pe care le putem combina ușor și pe care le purtăm cu plăcere.

"Atitudinea este dată de întreaga ținută, pentru mine funcționează la fel. dacă te aranjezi cu totul, adică și părul, și machiajul, și hainele, da, influențează toată ținuta. Roșul, de exemplu, poate fi o culoare foarte puternică, poate să fie o culoarea care spune că ești întrăzneață. Galbenul, de exemplu, poate să însemne optimism", a spus Izabela Mandoiu, designer vestimentar.

Starea influențează alegerea culorilor. Într-un experiment despre alegerea culorilor hainelor, 70,6% dintre oameni au indicat starea de spirit drept motiv al alegerii culorii în perioada examenelor, față de 4,8% în perioada obișnuită.