Prețul unei haine nu garantează întotdeauna calitatea acesteia. Specialiștii spun că există câteva detalii aparent banale care te pot ajuta să-ți dai seama dacă un articol vestimentar este bine realizat și va rezista în timp. De la cusăturile din interior și materialele folosite până la eticheta de întreținere, toate pot dezvălui dacă ai făcut o alegere bună sau dacă riști să cumperi o haină care se va deteriora după doar câteva purtări.

Cum îți dai seama dacă o haină este de calitate înainte să o cumperi. Detaliile la care trebuie să fii atent - Profimedia

În urmă cu puțin peste 10 ani, Livia Firth, fondatoarea Eco-Age, și jurnalista Lucy Siegle au lansat conceptul „provocarea celor 30 de purtări”, prin care îi încurajau pe consumatori să aleagă articole vestimentare pe care să le poarte de cel puțin 30 de ori, în loc să cumpere haine pe care le folosesc doar de câteva ori, potrivit The Guardian.

Principiul are la bază ideea că achiziționarea unor haine de calitate, care rezistă în timp, poate contribui la reducerea consumului excesiv și a risipei din industria modei.

Pentru ca acest obiectiv să fie posibil, articolele vestimentare trebuie să fie suficient de bine confecționate încât să reziste la purtări și spălări repetate. Calitatea nu este determinată însă doar de preț. Cusăturile, tipul materialelor, finisajele și modul în care sunt realizate diferitele componente ale unei haine pot oferi indicii importante despre durabilitatea acesteia.

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Specialiștii în industria textilă explică ce detalii trebuie analizate înainte de cumpărarea unui articol vestimentar, cum poate fi verificată calitatea acestuia și ce criterii sunt relevante inclusiv în cazul cumpărăturilor online.

Verifică interiorul hainelor

Întreabă orice persoană care se pricepe la haine cum poți verifica dacă un articol este de calitate, iar răspunsul va face aproape întotdeauna referire la cusături.

„Rolul principal al unei cusături este să ofere hainelor formă și, mai ales, rezistență structurală. O cusătură prost realizată sau amplasată necorespunzător poate face diferența dintre o haină care arată bine, este confortabilă și rezistă în timp și una care nu se așază bine, arată neîngrijit și începe să se destrame mult prea devreme”, explică Leigh Morris, consultant în sustenabilitate și dezvoltarea produselor.

Totuși, nu trebuie să judecăm calitatea unei haine doar după tipul de cusătură folosit. Nu este obligatoriu să aibă o cusătură franțuzească, mai sofisticată, care ascunde frumos marginile materialului, în locul uneia overlock, mai accesibile și mai rapide, care finisează marginile cu ajutorul unor bucle de ață. Ambele tipuri au rostul lor, atât timp cât sunt executate corespunzător.

„Important este să verifici dacă există cusături slăbite. Poți trage ușor de material pentru a vedea dacă acestea se desfac cu ușurință. Dacă interiorul arată la fel de bine ca exteriorul, este un semn că lucrurile sunt în regulă. Verifică în special zonele supuse frecării, care se pot desface, cum ar fi zona dintre picioare la pantaloni.”, spune Andrea Cheong, specialistă în educație vestimentară și autoarea cărții Why Don't I Have Anything to Wear? („De ce simt că nu am niciodată cu ce să mă îmbrac?”).

„În cazul hainelor bine realizate, anumite detalii interioare sunt întărite și ascunse corespunzător”, explică Vianna Chan, specialistă în tehnologia textilelor și creatoare de conținut pentru blogul Styled by Science.

O haină de calitate are întărituri în zonele supuse solicitărilor zilnice, precum colțurile buzunarelor și fermoarele. Trage ușor de cele două părți ale unei cusături. Dacă observi o succesiune de puncte dese, care rămân ferme, în loc ca firele individuale să se întindă și să lase lumina să treacă printre ele, este un semn bun.

Brandurile de fast fashion sar peste multe dintre aceste etape, deoarece manopera și materialele implică costuri ridicate.

Specialista explică și că trebuie să fim atenți la beteliile pantalonilor din colecțiile fast fashion. Acestea sunt adesea realizate dintr-o bucată de material îndoită și cusută peste un elastic lăsat la vedere.

În schimb, beteliile bine realizate sunt, de regulă, întărite cu un material special și rezistent, care împiedică răsucirea acestora și ascunde marginile materialului. Astfel, tensiunea este distribuită mai uniform în jurul taliei.

„Realizarea unei betelii complete necesită mai mult timp, adică mai multe costuri cu manopera, precum și mai mult material și ață. Pentru că aceste detalii nu sunt vizibile la exterior, ele sunt cel mai ușor de simplificat sau de realizat superficial”, spune Chan.

Așadar, nu trebuie să te pricepi la croitorie pentru a recunoaște o haină de calitate. Este suficient să te obișnuiești să întorci pe dos hainele pe care intenționezi să le cumperi și să verifici cu atenție cusăturile, trăgând ușor de material.

Atenție la etichetele pe care scrie „curățare chimică exclusivă”

Uneori, avem impresia că eticheta „curățare chimică exclusivă” este un semn al calității. În realitate, poate indica exact contrariul, deoarece simpla spălare a articolului ar putea duce la deteriorarea lui.

Leigh Morris avertizează că acest lucru este valabil mai ales în cazul hainelor pe care le purtăm frecvent, precum bluzele și puloverele: „Brandurile pot recurge la etichete de tipul 'nu se spală, doar curățare chimică' atunci când materialul a fost ales în principal pentru aspectul sau efectul său vizual, nu pentru rezistență, ori când nu au fost efectuate teste riguroase în timpul procesului de dezvoltare și selecție a produsului.”

Astfel de etichete transferă mai multă responsabilitate asupra cumpărătorului și le oferă producătorilor posibilitatea de a susține că articolul s-a deteriorat din cauza unei îngrijiri necorespunzătoare, nu pentru că a fost prost realizat.

Desigur, există și articole vestimentare care necesită curățare chimică.

„Costumele și hainele croite după tipare complexe sunt un exemplu relevant, din cauza construcției și a componentelor folosite”, continuă Morris.

Merită să te gândești și cât de des vei purta articolul respectiv. Curățarea chimică frecventă poate fi incomodă, costisitoare și nici nu este cea mai bună alegere pentru mediu.

„Este o haină specială? Este un costum? Este o ținută pentru o ocazie deosebită?”, întreabă Cheong. „Contează și de unde ai cumpărat-o. Dacă provine dintr-un magazin obișnuit de haine, este puțin probabil să fie realizată dintr-un material atât de fin și de valoros încât să necesite neapărat curățare chimică.”

Verifică din ce materiale sunt făcute hainele

Atenție la descrierile înșelătoare ale materialelor! Limbajul de marketing poate face ca un articol vestimentar să pară realizat dintr-un anumit material, deși în realitate nu este așa.

Fibrele naturale, precum lâna și inul, pot fi mai sustenabile decât unele materiale sintetice. În plus, pot avea o textură mai plăcută, permit o mai bună circulație a aerului și sunt adesea mai confortabile la purtare.

Din experiența mea, acest lucru înseamnă că ajungi să le porți mai des.

Vianna Chan recomandă să fim atenți la expresii precum „asemănător mătăsii” sau „silk like”. Acestea pot indica faptul că un brand încearcă să imite aspectul și textura mătăsii folosind, de fapt, o fibră sintetică, precum poliesterul.

„Alte exemple înșelătoare sunt expresii precum 'asemănător lânii', 'textură de in', 'amestec premium' sau 'textură naturală'. Niciuna dintre acestea nu spune nimic concret despre compoziția fibrelor. În schimb, sunt menite să inducă în eroare cumpărătorul și să-l facă să creadă că primește un produs de calitate superioară. Citiți întotdeauna eticheta. Aceasta este sursa reală de informații.”

Urmărește cum se mișcă hainele

Dacă, asemenea mie, nu locuiești în apropierea unui oraș mare sau chiar a unei localități în care există magazine de haine, probabil că îți faci cea mai mare parte a cumpărăturilor online.

Dar cum poți verifica virtual interiorul unui articol vestimentar?

„Cred că este foarte util să urmărești cum se mișcă hainele. Cât de largă este căptușeala? Se mișcă fusta în mod natural? Se strânge materialul în jurul șoldurilor, taliei sau umerilor atunci când modelul se deplasează?”, explică Andrea Cheong.

Dacă brandul nu are videoclipuri pe site, poți încerca să-i verifici contul de Instagram. Dacă există, citește recenziile produsului și verifică întotdeauna politica de retur, astfel încât să poți trimite înapoi orice articol care nu trece testul pe care l-ai face acasă, întorcându-l pe dos.

Este o idee bună să iei în calcul și costul fiecărei purtări înainte de a cumpăra o haină.

Acesta se calculează împărțind prețul articolului la numărul de purtări estimate. De exemplu, un tricou de 30 de lire sterline, purtat de 30 de ori, ajunge să coste o liră pentru fiecare purtare.

Cu cât hainele rezistă mai mult, cu atât ai mai multe șanse să le porți. Astfel, chiar și un pulover de cașmir de 200 de lire sterline ar ajunge să coste puțin sub 1,70 lire sterline pentru fiecare purtare dacă l-ai îmbrăca o dată pe lună, timp de 10 ani. (Am și eu un astfel de pulover.)

Cumpără mai puțin și alege branduri în care ai încredere

Nu am mai cumpărat haine din magazinele obișnuite de aproape opt ani. În schimb, prefer brandurile mici, independente, care produc în serii limitate.

Acestea oferă adesea numeroase informații despre lanțurile lor de aprovizionare și chiar se mândresc cu fabricile și meșteșugarii care le realizează produsele.

Uneori, pe site-urile și pe paginile lor de socializare poți găsi chiar fotografii și videoclipuri din procesul de producție. Acesta poate fi un indicator bun al calității.

Multe dintre aceste branduri oferă și garanții că angajații calificați sunt plătiți corect. De asemenea, pot utiliza fibre naturale certificate prin standarde precum Global Organic Textile Standard sau bumbac provenit din programe precum Better Cotton Initiative.

Toate acestea pot însemna că vei plăti puțin mai mult. Însă, din experiența mea, dacă achiziționezi mai puține haine și le porți mai mult timp, costurile se echilibrează în cele din urmă.

Dacă nu ești sigur cum sunt realizate hainele pe care vrei să le cumperi, trimite brandului un e-mail sau un mesaj pe rețelele de socializare și cere informații.

Am făcut acest lucru de multe ori. În felul acesta, am reușit să elimin brandurile care nu se ridică la standardele mele, economisind bani, dar și să-mi consolidez încrederea în cele de la care voi cumpăra pe viitor, chiar dacă mult mai rar decât în perioada în care preferam moda rapidă.