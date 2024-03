Cum sărbătoresc românii 8 Martie. Cele mai populare flori oferite de Ziua Femeii

De Ziua Internațională a Femeii, românii optează din ce în ce mai mult pentru sushi, pe lângă tradiționalele cadouri. Preparatul culinar originar din Japonia este una dintre cele mai populare alegeri, comenzile pentru sushi înregistrând o creștere aproape dublă în comparație cu o zi obișnuită.

Pe lângă sushi, bucătăria grecească, pizza și alte preparate asiatice se numără printre opțiunile populare ale românilor pentru a celebra această zi specială.

Cele mai populare alegeri în materie de flori de 8 Martie

Românii sunt fruntași la comenzile de flori de Ziua Femeii, situându-se pe locul întâi la nivel mondial, din cele 25 de țări în care operează compania. Totodată, per total, anul trecut s-au clasat pe locul doi în lume la numărul de comenzi plasate. Printre cele mai căutate flori de 8 Martie se numără lalelele, trandafirii și irisul. În plus, topul florilor comandate pe parcursul întregului an este format din trandafiri, lalelele și frezii.

Orașele în care au fost efectuate cele mai multe comenzi de flori de 8 Martie sunt București, Cluj-Napoca și Constanța, urmate de Brașov, Timișoara și Iași. Bucureștiul este situat pe locul întâi la nivel global privind comenzile de flori de Ziua Femeii, depășind astfel orice alt oraș din lume în care este activă platforma, inclusiv capitale precum Madrid sau Roma. În același timp, Cluj-Napoca ocupă locul 4 după numărul de comenzi în regiunea Europei de Sud-Est, în timp ce Constanța ocupă locul 5, iar Brașovul locul 15, toate depășind câteva mari capitale europene, printre care și Lisabona.

Mai mult, titlul celei mai creative comenzi de flori îi revine unui utilizator din București, care a comandat anul trecut 60 de lalele albe și o singură lalea roșie. Tot în Capitală s-a livrat anul trecut și cea mai scumpă comandă de 8 Martie, un utilizator cheltuind 400 de euro pe flori de Ziua Femeii.

