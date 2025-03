1 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Pe 1 aprilie 1941 are loc masacrul de la Fântâna Albă, unde trupele sovietice ucid între 2000 și 4000 de români - Profimedia (imagine ilustrativă)

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 1 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 1 aprilie

Pe 1 aprilie 33, există relatări care arată că a avut loc Cina cea de Taină a lui Isus Hristos. Pe 1 aprilie 527, Împăratul bizantin Iustin I își numește nepotul, Iustinian I, drept co-împărat și succesor la tron. Pe 1 aprilie 1582, Regele Carol al IX-lea al Franței ordonă schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian. Pe 1 aprilie 1778 a fost creat simbolul dolarului american ($), de către designerul Oliver Pollock, la New Orleans. Pe 1 aprilie 1824, domnitorul Grigore Ghica aprobă propunerea arhitectului Hartl și a inginerului Freiwald de pavare a străzilor bucureștene cu piatră cioplită. Pe 1 aprilie 1859, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești și Moldovei a fost recunoscută de Franța, Marea Britanie, Rusia, Prusia și Regatul Sardiniei, în cadrul Conferinței reprezentanților puterilor garante de la Paris. Pe 1 aprilie 1866 s-a înființat Societatea Literară Română, care, din 1/13 august 1867, s-a transformat în Societatea Academică Română, iar din 30 martie 1879 a devenit Academia Română. Pe 1 aprilie 1873, vasul cu aburi britanic RMS Atlantic se scufundă în largul insulei canadiene Nova Scoția din Oceanul Atlantic, provocînd moartea a 547 de persoane. Pe 1 aprilie 1878, Mihail Kogălniceanu înaintează consulului general al Rusiei la București, D.F. Stuart, o notă de protest în legătură cu ocuparea de către trupele țariste care participaseră la războiul ruso-româno-turc a unor localități din România.

Pe 1 aprilie 1918 se înfiinţează Royal Air Force în Marea Britanie. Pe 1 aprilie 1919, România face trecerea la calendarul gregorian (calendarul pe stil nou), adoptat prin Decretul-lege din 5 martie 1919. Ziua de 1 aprilie (stil vechi) devenea 14 aprilie (stil nou). Pe 1 aprilie 1921 se înfiinţează Opera Română din București. Pe 1 aprilie 1924 sunt pronunțate sentințele în procesul participanților la Puciul din noiembrie (1923) de la München: cinci ani închisoare și amendă pentru Hitler și alți acuzați. Pe 1 aprilie 1939 se înregistrează sfârșitul războiului civil spaniol și începutul dictaturii lui Francisco Franco. Pe 1 aprilie 1941 are loc masacrul de la Fântâna Albă, unde trupele sovietice ucid între 2000 și 4000 de români care au încercat să treacă granița din URSS în România. Pe 1 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, are loc Bătălia navală de la Okinawa. Trupele americane cuceresc insula de la japonezi, după lupte violente, începând, astfel, ofensiva finală împotriva Japoniei. Pe 1 aprilie 1977, Steve Jobs și Steve Wozniak au fondat Apple Computer, Inc. Pe 1 aprilie 2001, fostul președinte iugoslav Slobodan Miloșevici (1997-2000) se predă forțelor poliției, pentru a fi trimis în fața Tribunalului internațional pentru crime de război de la Haga. Pe 1 aprilie 2001, Olanda a devenit prima țară din lume care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Pe 1 aprilie 2002, Olanda a devenit prima țară din lume unde eutanasia a fost legalizată în anumite condiții. Pe 1 aprilie 2020, turneul de tenis de la Wimbledon, ediția 2020, a fost anulat pentru prima dată după cel de-Al Doilea Război Mondial, din cauza răspândirii COVID-19 în Regatul Unit.

Naşteri pe 1 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 aprilie, de la Împăratul Ludovic al IV-lea, născut pe 1 aprilie 1282, sau cancelarul german Otto von Bismarck, născut pe 1 aprilie 1815, şi până la compozitorul şi pianistul rus Serghei Rahmaninov, născut pe 1 aprilie 1873, sau scriitorul britanic Edgar Wallace, născut pe 1 aprilie 1875.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 aprilie s-au născut personalităţi precum poetul român Octavian Goga, născut pe 1 aprilie 1881, scriitorul francez Milan Kundera, născut pe 1 aprilie 1929, balerinul şi coregraful român Cornel Patrichi, născut pe 1 aprilie 1944, fotbalistul român Helmuth Duckadam, născut pe 1 aprilie 1959, politicianul român Florin Cîţu, născut pe 1 aprilie 1972, fotbalistul olandez Clarence Seedorf, născut pe 1 aprilie 1976, actriţa română Anamaria Marinca, născută pe 1 aprilie 1978, sau wrestlerul american Randy Orton, născut pe 1 aprilie 1980.

Decese pe 1 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 aprilie. Dintre acestea amintim pe Eleanor de Aquitania, regină consort a Franței și regină consort a Angliei, decedată pe 1 aprilie 1204, sculptorul german Max Ernst, decedat pe 1 aprilie 1976, sau muzicianul american Marvin Gaye, decedat pe 1 aprilie 1984.

România i-a pierdut într-o zi de 1 aprilie, printre alţii, pe politicianul Hans Otto Roth, decedat pe 1 aprilie 1953, pictorul Camil Ressu, decedat pe 1 aprilie 1962, actorul Mihai Mereuţă, decedat pe 1 aprilie 2003, pictorul Sabin Bălaşa, decedat pe 1 aprilie 2008, sau arbitrul de fotbal Nicolae Rainea, decedat pe 1 aprilie 2015.

