Se spune că dragostea trece prin stomac. Până când meniul ne va despărţi, ar completa specialiştii de azi care vin cu o soluţie pentru cuplurile care au ajuns să se certe frecvent din cauza meselor. Când unul ţine cură, iar celălalt nu, când unul vrea să comande, iar altul vrea să gătească, se recomandă divorţul alimentar. Partenerii aleg să gătească și să mănânce separat, fără ca masa împreună să mai fie o obligație.

"Nu sunt certurile alea aprige, dar creează mici tensiuni și un pic de frustrare", a spus Monica Radu.

"Mai ales când ea gătea și gătește atât de bine, încât tot timpul îmi spunea: «Dar de ce nu vrei să mănânci? Dar de ce ai renunțat? Ce te face să nu vrei, că uite cât de bine am gătit?». Totdeauna am avut o ispită, totdeauna mi-a fost dificil să-mi păstrez traiectoria pe care mi-am ales-o", a povestit Bogdan Radu.

De 2 ani, Bogdan este singurul vegetarian din familie. De atunci, întrebarea "Ce mâncăm azi?" a fost, de multe ori, motiv de ceartă şi o nouă sursă de stres. Aşa s-a ajuns ca, în multe situaţii, el să mănânce separat faţă de soţia şi copiii lor. Un compromis acceptat de toată lumea.

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"Mă ajută în continuare în bucătărie. Cred că asta a făcut cumva să fie mai ușoară tranziția, pentru că la început, pentru mine, era frustrant: «Măi, dar chiar nu-ți place cum gătesc?». Până când am înțeles că e doar o alegere și nu ar trebui să fie ceva care să ne separe. Din contră, ne completăm", a povestit Monica Radu.

"Mereu avem certuri pe tema asta, că eu ba mănânc după ei, ba înaintea lor, ba nu ne nimerim", a spus Bogdan Radu.

Este ceea ce specialiştii numesc "divorţ alimentar". Un concept prin care partenerii își pregătesc mesele separat, iar obligaţia de a mânca împreună dispare, fără ca relația să aibă de suferit. Şi fără discuţii inutile. Unul vrea să mănânce sănătos, celălalt vrea fast-food, unul preferă carnea, celălalt, legumele. Alteori, unul dintre parteneri ține dietă, altul are alergii sau intoleranţe sau, pur și simplu, gusturile sunt complet diferite. Toate aceste diferenţe pot transforma orice masă într-o negociere zilnică. Divorţul alimentar vine să înlocuiască compromisul permanent şi, astfel, fiecare își poate alege propria farfurie. Asta nu înseamnă că dispar toate mesele în doi.

"Este foarte important. Cine mănâncă împreună rămâne împreună. Sunt o grămadă de lucruri care mie nu-mi plac, dar ei îi plac. Mie nu-mi place mămăliga, ei îi place, dar preparăm pentru fiecare felurile preferate. Dimineața e mai problematic, pentru că soția nu mănâncă și trebuie să-mi pregătesc singur micul dejun", a povestit un bărbat.

"Ciorba de perișoare nu-i place lui, dar mie îmi place. Seara ne adunăm acasă și mâncăm împreună. Să-și facă fiecare ce-i place, până la urmă", a spus o femeie.

"Mâncăm împreună și cred că efectul faptului că eu sunt vegetariană a fost că a început și el să mănânce mai puțină carne. A respectat de la bun început, m-a înțeles", a povestit Ioana, în vârstă de 43 de ani.

Practic, cheia în astfel de cupluri este să separăm doar farfuriile, nu și atenţia la nevoile celuilalt, avertizează psihologii.

"În momentul în care celălalt nu înțelege nevoile partenerului, riscul este să se ajungă la înstrăinare în cuplu. Pentru că, dacă eu îți tot spun care sunt nevoile mele și tu nu doar că nu le înțelegi, dar mă și împiedici să-mi ating obiectivele, ajung să mă retrag din relația cu tine. Celălalt face totuși niște eforturi ca să nu mănânce după o anumită oră, să nu ciugulească anumite porcărele, iar partenerul vine cu ele în fața lui și îi mai și aruncă: «Dacă vrei să ții dietă, ce, nu te las eu?»", a spus psihologul Cristina Fedorovici.

"Food divorce" poate fi o soluție practică atunci când elimină un motiv superficial de ceartă. Devine însă un semnal de alarmă când este folosit drept paravan pentru o ruptură mai profundă. Atunci, problema nu mai este doar meniul.

"N-aș zice că doar acesta ar fi un motiv suficient de întemeiat încât cuplul să se destrame, dar pot fi mai multe în spate. Pot să ajung să nu-mi mai doresc să mănânc cu tine din multe alte motive. Și aici, de fapt, trebuie să ne uităm", a explicat Cristina Fedorovici.

Până la urmă, o relație nu presupune ca cei doi să facă absolut totul împreună. Important este să găsească alte momente în care să rămână conectați, dacă masa nu mai este unul dintre ele.

Într-un sondaj european, 65% dintre români s-au declarat omnivori, în timp ce 27% au spus că încearcă să reducă din consumul de carne. Așa că, uneori, soluția nu este să mâncăm la fel, ci să învățăm să acceptăm că putem avea gusturi diferite.