Evenimente în Bucureşti, în weekendul 15-16 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 15-16 februarie

Pentru sâmbătă, 15 februarie 2025, vă recomandăm piese de teatru precum "Bucătarii", la Teatrul Elisabeta, de la ora 14.00, "Zici că-i casa de nebuni!", la Teatrul în Culise, de la 16.00, "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, de la 17.00, "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra, de la 18.00. Iar de la 19.00 puteţi vedea mai multe piese, precum "Misery", la FF Theatre, "Șapte minute după miezul nopții", la Teatrul Excelsior, "A douăsprezecea noapte sau Noaptea Magilor" (William Shakespeare), la Teatrul Nottara, "Tertium non datur", la Teatrul Odeon, "Copilul meu", la Teatrul Mic, "Varșovia: Ghid Turistic", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Duminică, 16 februarie, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, de la 15.00, "Încă nu, dar o să fie…", la Teatrul Elisabeta, de la 16.00, "Nițel prea infidel" la Teatrul Roșu, de la 17.00, "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie, de la 18.30. Iar de la 19.00 vă propunem mai multe piese de teatru precum "I.D.I.O.T.", la Teatrul Godot, "Aproape", Teatrul Excelsior, "Richard 3", la Teatrul Bulandra, "Bădăranii", la Teatrul Nottara, "Extraconjugal", Teatrul de Artă şi "Nepotul meu, Veniamin", la Teatrul de Comedie

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 15-16 februarie

Din punctul de vedere al concertelor, sâmbătă, 9 noiembrie 2024, cap de afiş pare să fie concertul lui Florin Ristei, la 14th LANE, de la 19.30. Tot de la 19.30 este şi O seară cu Andrei Tudor, la Sala Palatului.

De la 17.30 vă propunem Candlelight: Coldplay vs. Imagine Dragons, la Palatul Parlamentului, iar de la 20.00 Candlelight: Omagiu pentru Queen, la Palatul Parlamentului. Tot de la 20.00 H8 lansează albumul “Suflet” + after party, la Club Fabrica.

Duminică, 16 februrie 2025, bucureştenii se pot delecta cu concerte susţinute de Miriana Iovicin & taraful de muzică sârbească de petrecere Laza Vesić | de ziua Serbiei, la Berăria H, de la 18.00. De la 19.00 este concert Sandra, la Sala Palatului, Alune Wade, la Sala Dalles şi Recital cameral cu Emil Vișenescu, la Ateneul Român. Iar de la 21.00 JO are concert la Hard Rock Cafe.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 15-16 februarie

Sâmbătă, 15 februarie 2025, în Bucureşti sunt organizate câteva petreceri extrem de interesante. De exemplu, de la ora 21.00 3SO The Olive Seed, la Galeria Senat. De la 22.00 avem mai multe petreceri precum Mëstiza – Kristal Out & Margo, Hala Laminor, Valentine’s Day Party w/Noua Unșpe + Special Guests, Club AZero, PW x TAKT pres. TAKTAG003 • Silverlining, Darie, la Platforma Wolff, Like A Virgin w. Andrei Niculae, la Apollo111 Barul & Terasa. Iar de la 23.00 este Romanian Hits Party 2000-2015, la #altfel Unirii şi Praslesh, Timoti, la Club Guesthouse.

Dumnică puteţi merge la Kakaroke by Marius, Paque Bistro & More, de la 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, în weekend-ul 15-16 februarie

Atât sâmbătă, cât şi duminică, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” poate fi vizitată "Epilog’89", despre evenimentele din decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist din România, un moment crucial în istoria recentă a țării noastre.

De la 09.00 puteţi vizita "Valahii din Moravia",la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” şi "Tidal Wave. 1 august 1943", la Muzeul Național de Istorie a României.

De asemenea, vă recomandăm, în continuare, să vizitaţi expoziţii despre care am mai vorbit, precum "Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane", la Muzeul Theodor Aman, "Figuri universitare și patrimoniu bucureștean. O istorie comună", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Pe pământ și pe apă: locuitorii Deltei Dunării acum 6500 de ani", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Arheologie digitală: Trecutul medieval al Bucureștiului dintr-o perspectivă ceramică", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Portretul: Imagine şi Oglindire", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu şi "Jungla pune stăpânire pe muzeu. Expoziție de fluturi exotici vii", la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Între 13 și 16 februarie 2025, Bucureștiul găzduieşte prima ediție a unui nou festival multidisciplinar care explorează și celebrează cultura țărilor nordice, printr-un program de filme premiate, dezbateri cu invitați speciali, evenimente literare, concerte și multe alte surprize, în spații culturale consacrate din Capitală.

