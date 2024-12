Evenimente în Bucureşti, în weekendul 28-29 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 28-29 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pentru sâmbătă, 28 decembrie 2024, vă recomandăm piese de teatru precum Duși cu pluta, la Teatrul în Culise, de la 16:00, Fanteziile soțului meu, la Teatrul Roșu, de la 17:00. Iar de la 19:00 se joacă Şase lecţii de dans în şase săptămâni, la Teatrul de Artă, Anonimul venețian, la TNB, Titanic vals, la TNB, Cei drepți, la TNB. De la 20:00 se joacă Aeroport, la Teatrul în Culise şi Iubitule, hai să renovăm, la Teatrul Nou.

Duminică, 29 decembrie 2024, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum Furtul secolului, la Teatrul Roșu, de la 17:00. De la 19:00 se joacă mai multe piese de teatru precum Extraconjugal, la Teatrul de Artă, Duși cu pluta, la Teatrul în Culise, Secretul familiei Posket, la TNB, Freak Show vol. 2, la TNB, Casa de la țară, la TNB, 20 de ani în Siberia, la TNB. De la 20:00 se joacă Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină, la Teatrul Nou.

De la 11:00 şi de la 18:30 puteţi merge la Spărgătorul de nuci, la Opera Națională București.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 28-29 decembrie

Din punctul de vedere al concertelor, sâmbătă, de la 17:00 va concerta Delia, la Berăria H, de la 19:00, Amadeus | Visul unei nopți de iarnă, la Circul Metropolitan. De la 20:00 e concert Domination | Pantera Tribute Band, la Quantic Pub, Revelionu SPP, la Control Club şi Trup, la Hard Rock Cafe.

Duminică, de la 18:00 este Concert Nașterea din nou din apă și din Duh, la Ateneul Român, iar Smiley are concert la Berăria H. De la 19:00 Nightlosers – Antrenament pentru Revelion, la Quantic Pub. De la 20:00 Robin and the Backstabbers, la Expirat şi River – Christmas Wishes, la Green Hours. De la 21:30 Voltaj au concert în Hard Rock Cafe.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 28-29 decembrie

În ceea ce priveşte petreceri, de la 22:00 este ctrl x Black Rhino: Numa Crew [IT], Killa P [UK], Riddim Bandits, plus [+], Yardie Flo, la Control Club şi Half Man Half Amazing w. Spania 99 & Belly DUO & Eugen Rădescu, la Apollo111 Barul & Terasa, iar de la 23:00 Fu(n)king With The 90’s, la Quantic Pub.

Expoziţii în Bucureşti, în weekend-ul 28-29 decembrie

În ceea ce priveşte expoziţiile, sâmbătă şi duminică, de la 10:00 puteţi vizita Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane, la Muzeul Theodor Aman, iar de la 11:99 puteţi vizita Monstrul, pătratul și hohotul, la MARe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde vă petreceţi în acest an Revelionul? Acasă La munte La restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰