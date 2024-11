Evenimente în Bucureşti, joi 14 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 14 noiembrie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 14 noiembrie 2024, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 14 noiembrie

Joi, 14 noiembrie 2024, în Bucureşti sunt programate, din nou, foarte multe piese de teatru care încep de la aceeaşi oră, 19.00. Avem "Creatorul de teatru", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Menajeria de sticlă", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Musca spaniolă", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Iona", la Teatrul Dramaturgilor Români, şi "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta.

De asemenea, avem şi două piese de teatru programate să înceapă de la ora 19.30. Este vorba despre "Ivona, Principesa Burgundiei", care se joacă la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Fete şi băieţi", care se joacă la Teatrul Act.

Concerte în Bucureşti, joi 14 noiembrie

În materie de concerte, principala atracţie a zilei de joi pare să fie concertul simfonic susţinut de Peter Donohoe, la Ateneul Român, de la ora 19.00. De asemenea, merită menţionate concertele susţinute de Taraf de Caliu, la Riviera Park, de la ora 20.45, şi de trupa Celelalte Cuvinte, în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Tot joi, trupa Orkid lansează pe vinil albumul "Noi contra Noi", în Control Club, de la ora 20.00, Fraxu lansează albumul "LVLUP", în Nook Club, de la ora 20.00, Alduts Sherley susţine un concert "Best of", în Club Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, iar în The Pub Universităţii, de la ora 19.30, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de trupa "Meşterii Rock".

Expoziţii în Bucureşti, joi 14 noiembrie

La Art Safari poate fi vizitată o expoziţie despre care se spune că este "o premieră absolută în materie de expoziţii româneşti". Este vorba despre expoziţia intitulată "Sâni" şi care "explorează reprezentările sânilor în arta românească, de la pictură, sculptură și până la instalații". Expoziţia îşi propune să examineze abordările diverse în care artiștii au redat, de-a lungul timpului, această parte a corpului femeiesc.

De asemenea, vă recomandăm, în continuare, să vizitaţi expoziţii despre care am mai vorbit, precum "Monstrul, pătratul și hohotul", de la Muzeul de Artă Recentă, "Arheologie digitală: Trecutul medieval al Bucureștiului dintr-o perspectivă ceramică" şi "Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală", ambele de la Palatul Şuţu, sau "Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane", de la Muzeul Theodor Aman.

