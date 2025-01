Evenimente în Bucureşti, miercuri 29 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 29 ianuarie

Ca de obicei, seara de teatru începe de la ora 19.00 cu piese precum "Cum se duce totul dracu", care se joacă la FF Theatre, "Anonimul venețian", care se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Opera de trei parale", care se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare, sau "Micul infern", care se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 avem "Stupid Fucking Bird", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Romanian Psycho", la Teatrul de Artă, sau "Cineva are să vină", la ARCUB, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Iulia – Atunci când viața te lasă să alegi", la Teatrul Metropolis.

Concerte în Bucureşti, miercuri 29 ianuarie

Cap de afiş al zilei este concertul susţinut de Florin Ristei în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Pentru acest spectacol, un bilet costă între 89 şi 160 de lei, însă copiii sub şapte ani au intrarea liberă.

Tot miercuri mai avem concerte susţinute de italienii de la Justice Inc., în Berăria H, de la ora 20.30, trupa The Mono Jacks, în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, sau trupa Time Machine, în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 29 ianuarie

Dintre numeroasele expoziţii deschise în această perioadă în Bucureşti, astăzi vă recomandăm să vizitaţi expoziţiile de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Una dintre acestea este "Dor şi drum". Este o expoziţie personală a artiştilor plastici Elena Borundel, doctor în arte vizuale, scenograf și teolog, şi Nicu Dumitrescu, recompensat cu multe premii la nivel naţional, în special pentru sculptură, lucrare din sticlă şi tehnică mixtă.

Tot la Muzeul Naţional al Ţăranului Român puteţi vizita şi expoziţia "Imaginarium: lumea celor nevăzute". Este o expoziţie de pictură, colaj textil, instalaţie şi asamblaj semnată Marijana şi Relu Biţulescu.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 29 ianuarie

Campionatul naţional de volei feminin programează miercuri meciuri extrem de interesante, în Bucureşti. De la ora 17.00, liderul Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei CSM Constanţa. Partida se joacă în Sala Dinamo şi porneşte cu echipa gazdă drept mare favorită.

Tot de la ora 17.00, însă în Sala Polivalentă Elite Performance, ar urma să se joace un meci care se anunţă a fi mult mai echilibrat. CSM Bucureşti, echipa de pe locul 9, înfruntă formaţia Universitatea Cluj, aflată pe locul 10, într-un adevărat duel al supravieţuirii. Iar dacă staţi în afara Bucureştiului şi vă este greu să ajungeţi la unul dintre cele două meciuri vă spunem că tot de la ora 17.00, în Sala Polivalentă "Gabriela Szabo", din Voluntari, se joacă şi meciul dintre CSO Voluntari şi CSM Târgovişte.

