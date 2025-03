Evenimente în Bucureşti, vineri 14 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 14 martie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 14 martie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 14 martie

Vineri, seara de teatru începe încă de la ora 17.00, cu o nouă reprezentaţie a piesei "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis. De la ora 19.00 se joacă, printre altele, "Capşa noaptea", la FF Theatre, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, "Tatăl", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Opt femei", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Extraconjugal", la Teatrul de Artă, "A fi sau a nu fi", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, sau "Nora", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 14 martie

Vineri seara avem o mulţime de concerte interesante. De exemplu, pe Ionel Tudorache îl vedeţi în Riviera Park, de la ora 18.00, Jeremie Rhorer și Alexandra Conunova susţin un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar la Sala Radio, tot de la ora 19.00, avem un concert cu mezzosoprana Roxana Constantinescu, nominalizată la Premiile Grammy.

Iulia Dumitrache şi band-ul care o acompaniază susţin un concert în 14th LANE, de la ora 19.30, trupa Sarmalele Reci susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, iar în Taverna Marelui Paharnic, de la ora 19.30, avem parte de o nouă seară cu muzică grecească.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 14 martie

O mulţime de expoziţii interesante sunt deschise, în continuare, în Bucureşti. De exemplu, la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" pot fi vizitate expoziţii precum "Jungla pune stăpânire pe muzeu. Expoziție de fluturi exotici vii" sau "Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică 1897-1899".

De asemenea, la Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate expoziţii precum "Ioana Nemeș. All times at once" sau "Stela Lie. Acasă".

