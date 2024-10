Evenimente în Bucureşti, vineri 4 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Cei mai mulţi dintre români sunt, deja, cu gândul la sfârşitul de săptămână, iar mulţi dintre ei au posibilitatea de a începe să se bucure de timpul lor liber încă de vineri sau măcar de vineri seara.

În Bucureşti avem tot mai multe evenimente organizate, concerte, spectacole, târguri, piese de teatru, iar noi, ca de obicei, încercăm să vă oferim o selecţie de evenimente care ar merita din plin atenţia voastră.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 4 octombrie

Din lista lungă de piese de teatru puse în scenă vineri, în Bucureşti, vă recomandăm "Farfuria", care se joacă la Teatrul Masca, de la ora 19.00. Spectacolul este pus în scenă după o idee de Maria Manolescu şi regizat de Dragoş Alexandru Muşoiu.

De asemenea, la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 19.00, se joacă "Actul de căsătorie". Elimeleh şi Shifra descoperă, după 25 de ani petrecuţi împreună, că, de fapt, ei nu ar fi tocmai căsătoriţi în mod oficial.

Concerte în Bucureşti, vineri 4 octombrie

Avem concerte pentru toate gusturile, dar parcă ne-am îndrepta mai mult atenţia, vineri, către "Palace Jazz from Bronx to Bucharest", la Palatul Bragadiru, de la ora 20.00. O ocazie specială de a-i urmări la lucru pe Brad Vee Johnson şi Marius Vernescu.

De asemenea, în Parcul Titan, de la ora 18.00, avem un "Flori pentru suflet – Remember Florian Pittiș", iar la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, avem un "Tribute to Chick Corea" semnat Sorin Zlat Quintet.

Petreceri în Bucureşti, vineri 4 octombrie

Pentru că, practic, începe sfârşitul de săptămână, de vineri seara avem liber la petreceri şi, în mod evident, avem de unde să alegem. De exemplu, la Restaurant Old School, de la ora 21.00, suntem aşteptaţi la o "milonga specială cu muzică live".

În plus, în B52 The Club, de la ora 22.00, începe "Urban Groove Party by Brugner", iar în Club Fabrica, tot de la 22.00, avem "EnKore vs EnKore", petrecere unde intrarea este bani, respectiv 40 de lei biletul.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 4 octombrie

Pentru cei care au câteva ore libere în prima parte a zilei de vineri recomandăm posibilitatea de a vizita o expoziţie sau chiar două din Bucureşti. Una dintre favoritele noastre de astăzi este "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor", de la Muzeul Național de Artă Contemporană.

De asemenea, la Art Safari poate fi vizitată expoziţia "Maria a României | Regină și artistă". Asta pentru că Maria a României a rămas în istorie inclusiv prin latura artistică a fiinţei sale.

