Evenimente în Bucureşti, vineri 7 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 7 martie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 7 martie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 7 martie

Articolul continuă după reclamă

Vineri vedem, printre altele, piese precum "Omul care a văzut moartea", la Sala Luceafărul, "Ghici cine te sună", la Teatrul Elisabeta, "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Linişte în culise", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu. Toate aceste piese se joacă începând cu ora 19.00.

Tot de la ora 19.00 avem şi "Cavalerul inexistent", la Teatrul de Artă, "Doi pe o bancă", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Unul dintre noi", la Teatrul de Comedie - Sala Nouă, "Cel mai bun copil din lume", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Class", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 7 martie

Cel mai aşteptat concert al zilei de vineri se anunţă a fi cel susţinut de tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", de la ora 19.00.

Însă, vineri mai avem şi concerte susţinute de Edgar Moreau și Samy Rachid la Ateneul Român, de la ora 19.00, sau Taraful de la Vărbilău în 14th LANE, de la ora 19.30, în timp ce la Sala Dalles, de la orele 17.00 şi 19.30, avem două concerte omagiu Hans Zimmer.

Spectacole în Bucureşti, vineri 7 martie

Vineri avem două spectacole extrem de interesante în Bucureşti. Unul dintre ele este "This is Unreal". Spectacolul este programat de la ora 19.30, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.

De asemenea, de la ora 18.30, avem spectacolul de operă "Elixirul dragostei", la Opera Naţională Bucureşti. Aveţi posibilitatea de a vedea sau revedea o operă pe cât de fermecătoare, pe atât de amuzantă.

Petreceri în Bucureşti, vineri 7 martie

Pentru că se apropie 8 martie, vineri seara avem şi câteva petreceri extrem de interesante în Bucureşti. De exemplu, la Romexpo, de la ora 19.00, este programată o petrecere din seria Nostalgia şi care poartă denumirea de "Flori, fete sau băieţi". Tot de la ora 19.00, în Naive avem "Cocktail & Food Pairing", o petrecere culinară, în timp ce în Corks Cozy Bar avem o altă petrecere culinară intitulată "Bunătăți de peste Prut | Eveniment cu vinuri și bucate din Republica Moldova".

În B52 The Club, de la ora 21.00, sunteţi aşteptaţi la un "Mi-e Dor De Vama Veche Party", în timp ce în Manasia Hub, de la ora 22.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Disko Anksyete – Vampires of the Night".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că schimbările din programul Rabla vă ajută? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰