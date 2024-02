Mesaje de Dragobete 2024. Cele mai frumoase urări şi declaraţii de dragoste pentru 24 februarie

Sărbătoarea de Dragobete sau Valentine's Day în "varianta românească", aşa cum mai e cunoscută, are loc pe 24 februarie. Dragobetele ziua perfectă pentru a-i reaminti persoanei dragi cât de mult o iubeşti. Iată cele mai frumoase mesaje şi declaraţii de Dragobete 2024!

Mesaje de Dragobete 2024

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea. La mulţi ani de Dragobete!

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit şi te iubesc!

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „Te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos.

Când amintirea iubirii îţi dă fiori să ştii că este un gând de-al meu trimis spre tine… pentru a te ajuta să adormi cu mine în gând!

Poti să spui <<te iubesc>> într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secunda din viaţa ta, îti voi fura un minut, te voi săruta o ora şi te voi iubi o viaţă.

Vată de zahăr? Nu… Sirop de căpşuni? Nu… Ciocolată? Nu… Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Cele mai frumoase urări de Dragobete 2024

Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

Dacă dragostea ar putea fi evitată doar închizând ochii, nu aş mai clipi niciodată, de frică să nu las să treacă vreo secundă fără să fiu îndrăgostit de tine.

Nu ştiu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveseleşti ziua şi ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu eşti steaua mea călăuzitoare care îmi păzeşte nopţile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult şi tu eşti totul pentru mine!

Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Dragobete 2024. Declaraţii de dragoste pentru jumătatea ta

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața.

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

A iubi inseamna a suferi dar cum tot mai multi fug de suferinta tot mai putini stiu sa iubeasca.

Tu imi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atat de multe zambete si dragoste, esti totul pentru mine si am fost atat de binecuvantata cand Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Ca un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fara tine e o eternitate.

Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiti cu ceea ce avem si nemultumiti de ceea ce suntem.

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină și aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc și sunt definiția fericirii eterne.

Urări şi felicitări pentru iubit/iubită de Dragobete

Te iubesc pentru simplele banalități pe care le faci, te iubesc pentru că bei apă, pentru felul în care te încalți, pentru felul în care porți diferite obiecte. Te iubesc pentru liniștea dăruită clipelor alături, te iubesc pentru că îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, îmbrățișezi…

Te simți obosită? Poate pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua.

Ești periculos de frumoasă. De aceea vreau să te închid pe viață în inima mea, ca să nu mai faci și alte victime…

Chiar dacă inima mea ar fi de gheață, tu ai reuși să o topești cu farmecul zâmbetului tău.

Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec încă o dată?

Nu cred ce spun alții despre tine. Mai degrabă as vrea sa vad și eu de ce ești atât de specială…

Am găsit mesajul tău printre cele 123 primite astăzi. Crezi ca e vorba de destin?

Zâmbetul este contagios. Cineva mi-a zâmbit azi, și am zâmbit și eu. Acum ți-am transmis ție zâmbetul prin acest sms. Cine urmează?

Ești o ființă atât de drăguță, politicoasă, frumoasă, sincera, spirituală și unică pe aceasta lume… Primește urările mele de bine și aceste minciuni nevinovate.

Noi fetele suntem ca telefoanele. Ne place sa fim ținute pe palmă și să ni se vorbească, dar dacă apeși pe butonul greșit, ne deconectam.

Dragostea mea, în ziua Dragobetelui, îți trimit cele mai dulci gânduri și cele mai calde îmbrățișări! Ești lumina care îmi luminează fiecare zi. Te iubesc enorm! La mulți ani de Dragobete!

În această zi minunată de Dragobete, vreau să-ți spun cât de mult însemni pentru mine. Fiecare clipă petrecută alături de tine este o binecuvântare. Te iubesc cu toată inima! La mulți ani, iubirea mea!

La mulți ani, dragostea mea! În ziua Dragobetelui, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare zâmbet, pentru fiecare clipă minunată și pentru tot iubirea pe care mi-o dăruiești. Ești totul pentru mine!

Draga mea, în ziua Dragobetelui, vreau să-ți reamintesc cât de mult te iubesc și cât de special ești pentru mine. Ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt recunoscătoare că te am alături. Te iubesc enorm! La mulți ani de Dragobete!

Iubirea mea, în ziua Dragobetelui, vreau să-ți transmit toată dragostea și admirația mea. Ești sursa mea de fericire și inspirație. Te iubesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte. La cât mai mulți ani împreună!

Dragobete 2024. Mesaje de iubire pentru soţ/soţie

Draga mea jumătate, în ziua Dragobetelui, îți trimit cele mai călduroase îmbrățișări și cele mai dulci gânduri. Ești raza mea de soare în fiecare zi. Te iubesc din toată inima mea! La mulți ani de Dragobete!

Iubirea mea, în ziua Dragobetelui, vreau să-ți spun cât de recunoscător sunt pentru că ești alături de mine. Cu tine, fiecare zi este specială și plină de iubire. Te iubesc enorm! La mulți ani de Dragobete!

În această zi a iubirii, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare moment minunat pe care îl petrecem împreună. Te iubesc necondiționat! La mulți ani, dragostea mea!

Draga mea, în ziua Dragobetelui, vreau să-ți spun că ești lumina vieții mele și cel mai de preț dar pe care l-am primit vreodată. Te iubesc cu toată ființa mea! La mulți ani de Dragobete!

Iubirea mea, în această zi a Dragobetelui, vreau să-ți transmit toată dragostea și aprecierea mea. Ești visul meu devenit realitate și cel mai mare noroc al meu. Te iubesc dincolo de cuvinte! La mulți ani de Dragobete!

Dragostea mea, în ziua Dragobetelui, îți dedic fiecare bătaie a inimii mele. Ești comoara mea cea mai de preț și bucuria vieții mele. Te iubesc dincolo de orice cuvinte! La mulți ani, iubirea mea!

Draga mea, în această zi a iubirii, vreau să-ți spun că ești totul pentru mine. Fiecare clipă petrecută alături de tine este o binecuvântare. Te iubesc din toată inima mea! La mulți ani de Dragobete!

Urări în versuri de Dragobete

Iubirea mea, în ziua Dragobetelui, îți dedic toată dragostea și admirația mea. Ești lumina care îmi luminează întunericul și motivul pentru care zâmbesc în fiecare zi. Te iubesc enorm! La mulți ani, dragostea mea!

La mulți ani, sufletul meu! În ziua Dragobetelui, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare moment minunat pe care îl petrecem împreună. Ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și nu pot să-mi imaginez viața fără tine. Te iubesc enorm!

Draga mea, în această zi specială, vreau să-ți spun cât de mult însemni pentru mine. Cu tine, fiecare zi este plină de iubire și bucurie. Te iubesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte. La mulți ani de Dragobete, iubirea mea!

Iubirea mea, în ziua Dragobetelui, îți dedic fiecare gând și fiecare zâmbet al meu. Ești raza mea de soare în fiecare zi și cea mai frumoasă parte a vieții mele. Te iubesc din toată inima! La mulți ani, dragostea mea!

Oamenii vin şi pleacă din viaţa noastră mereu: prieteni, cunoştinţe, chiar şi duşmani. Tu eşti singurul punct fix, care mi-a fost dat pentru a-mi pune ordine în viaţă şi în gânduri.

Cel mai uimitor lucru din lume este să priveşti pe cineva la care ţii cu adevărat şi să ştii că simte acelaşi lucru pentru tine. Te iubesc româneşte de Dragobete!Te port în minte şi în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrăţişeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă ce bate numai pentru tine!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeşte prin priviri şi atitudini. Vino să ne bucurăm de iubire! E Dragobetele!

Dacă cineva îţi spune “te iubesc” tu să-i spui că minte căci iubirea nu se spune ci se simte.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Lucrările de la examenele naționale, corectate digitalizat. Credeţi că acum vor mai fi fraude? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰