Parada de 1 Decembrie 2024 în Bucureşti. Program, traseu, restricţii de circulaţie, participanţi

Pe 1 decembrie, ca în fiecare an, românii se pregătesc să sărbătorească Ziua Naţională a României, iar anul acesta nu face excepţie, evenimentul urmând a fi marcat prin intermediul unor parade militare, în special la Bucureşti.

Pe 1 decembrie 2024 se împlinesc, practic, 106 ani de la momentul în care s-a produs Marea Unire a României, respectiv de la 1 decembrie 1918, când am avut unirea tuturor provinciilor istorice ocupate de români într-un singur stat.

De atunci, aproape în fiecare an ziua de 1 decembrie a adus o serie de evenimente deosebite, precum renumitele parade militare, dar şi petreceri tradiţionale prin intermediul cărora oamenii să-şi regăsească, practic, dragostea de ţară.

Parada de 1 Decembrie are loc de la ora 10.00 la Arcul de Triumf din Bucureşti

Ca în fiecare an, cea mai mare paradă de 1 Decembrie are loc în Bucureşti, în zona Arcului de Triumf. În acest an, parada militară de la Bucureşti este programată să înceapă în jur de ora 10.00.

În paralel, în zona Arcul de Triumf este organizată şi o expoziţie de tehnică militară ce i-ar putea bucura mai ales pe cei mici pentru câteva ore, expoziţia urmând a fi disponibilă pentru vizitarea doar în prima parte a zilei de duminică.

Traseul complet al defilării

În principiu, vorbim despre acelaşi traseu al defilării pe care soldaţii îl parcurgeau şi în anii precedenţi, respectiv traseul cuprins între Casa Presei şi Arcul de Triumf, pe Bulevardul Regele Mihai I.

Traseul ar urma să fie parcurs de soldaţi, pompieri, jandarmi sau poliţişti, dar şi de angajaţii altor instituţii ale statului sau de trupe străine comasate în România din diferite motive.

Programul paradei de 1 Decembrie 2024

Parada militară de la Bucureşti, organizată duminică, de 1 Decembrie, ar urma să dureze aproximativ trei ore. Parada ar urma să înceapă în jurul orei 10.00 şi să ţină până în jurul orei 13.00.

Vă reamintim că accesul spectatorilor este gratis şi că organizatorii se aşteaptă la mii sau poate chiar zeci de mii de spectatori, din acest motiv în zonă fiind deja instaurate numeroase restricţii de circulaţie.

Restricţii de circulaţie în Bucureşti

Pentru cei care muncesc duminică sau au drumuri urgente de făcut se ştie că parada militară de 1 Decembrie poate să vină cu mari bătăi de cap. Asta pentru că evenimentul înseamnă şi restricţii de circulaţie mai ales într-o zonă în care sunt deja mari probleme cu circulaţia din cauza lucrărilor la metroul către Aeroportul Otopeni.

Marea problemă este că duminică nu vor exista restricţii de circulaţie doar în zona Arcului de Triumf. Cum seara se face şi tradiţionala retragere cu torţe, există posibilitatea să avem restricţii şi în alte zone ale Capitalei. Lista completă a restricţiilor de circulaţie o regăsiţi AICI.

Trupe străine care participă la paradă

Cum spuneam, la parada militară de la Bucureşti, programată de 1 Decembrie, sunt aşteptaţi să defileze angajaţi ai instituţilor din România, dar şi soldaţi ai unor armate străine aflaţi pe teritoriul ţării noastre din diferite motive sau diferite ocazii.

Astfel, ar urma să asistăm la defilarea unor reprezentanţi ai armatelor din Albania, Belgia, Cehia, Croația, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Spania, SUA şi Turcia.

Klaus Iohannis participă la parada de 1 Decembrie

Ultimele informaţii arată că actualul preşedinte al României, Klaus Iohannis, participă la parada militară organizată duminică la Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Ar fi ultima dată când acesta participă la paradă din postura de preşedinte al ţării şi este de aşteptat ca, alături de el, să-şi facă apariţia şi alţi lideri politici ai momentului.

