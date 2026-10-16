Patru liceeni din Galați au construit prototipul unui laborator care se reglează singur

HELIO AEGIS se adaugă campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Lumina rămâne aprinsă într-o sală goală, ventilația funcționează chiar dacă nu este nevoie, iar jaluzelele sunt trase abia după ce încăperea s-a încins. Sunt pierderi mici privite separat, dar devin importante la scara unei clădiri. Patru liceeni din Galați încearcă să rezolve problema printr-un sistem care ia singur o parte dintre aceste decizii.

HELIO AEGIS este prototipul unui laborator inteligent realizat de Mihaescu Rares-Andrei, Tocu Maria, Leonte Darius-Andrei și Nicodim David-Teodor, elevi în clasa a XI-a la Colegiul Național „Costache Negri” și Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Echipa a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Clădirile folosesc aproximativ 40% din energia consumată în Uniunea Europeană, iar trei sferturi din fondul construit european are o performanță energetică slabă, potrivit Comisiei Europene. Automatizarea iluminatului, ventilației și climatizării este una dintre direcțiile urmărite pentru reducerea acestor pierderi.

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Prototipul HELIO AEGIS folosește un controller ESP32 și senzori care urmăresc prezența oamenilor, temperatura, umiditatea, lumina sau vibrațiile. Sistemul poate aprinde iluminatul atunci când detectează o persoană, poate porni ventilația dacă temperatura o cere și poate modifica poziția jaluzelelor.

Elevii au gândit și un mod pentru situații de urgență. Într-o versiune completă, dacă alimentarea cu energie ar fi întreruptă, o baterie de rezervă ar menține active funcțiile esențiale, în timp ce consumatorii mai puțin importanți ar fi opriți.

Rareș și David au participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, unde au obținut medalii de bronz, argint și aur. Ideea lor este ca o versiune viitoare a sistemului să calculeze poziția Soarelui și să regleze preventiv jaluzelele înainte ca o încăpere să se încălzească excesiv.

Conceptul ar putea fi adaptat ulterior pentru laboratoare, sere inteligente, spații medicale sau camere tehnice. Cei patru liceeni lucrează deja și la partea educațională: au fondat NextGen Science Club, iar Rareș și David predau astronomie, fizică și matematică unor copii cu vârste între 8 și 17 ani.

Având în vedere preocuparea continuă a constructorilor și proiectanților ca toate clădirile să devină tot mai eficiente, cei patru elevi testează la scară mică o idee care începe să conteze la scară mare: spații capabile să observe ce se întâmplă în jurul lor și să consume energie doar atunci când este nevoie.