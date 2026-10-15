Unul din opt adolescenți din Bistrița-Năsăud spune că i s-a oferit canabis

13,2% dintre adolescenții chestionați recent în Bistrița-Năsăud spun că li s-a oferit canabis cel puțin o dată în ultimul an. Aproape 38% cunosc o persoană care a consumat, iar aproximativ jumătate consideră că tinerii sunt supuși presiunii sociale pentru a încerca droguri.

Datele vin din cercetarea REBOUND 2026 și oferă un context direct pentru următoarea acțiune a campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”. Pe 20 octombrie, aproximativ 3.000 de tineri sunt așteptați la TeraPlast Arena din Bistrița, unde vor participa la o întâlnire cu expertul antidrog Cătălin Țone și psihologul Gabriela Maalouf, expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Evenimentul începe la ora 13:00, iar participarea este gratuită.

Campania „Conștient, nu dependent” este un program național de prevenție care aduce în fața elevilor, profesorilor și părinților specialiști din domeniul antidrog și psihologie. Întâlnirile discută concret despre felul în care adolescenții ajung în contact cu substanțele, presiunea anturajului, semnalele de risc și modalitățile prin care adulții pot interveni.

Cifrele din Bistrița-Năsăud arată și un fundal emoțional complicat. Jumătate dintre adolescenții participanți la studiul REBOUND au declarat că au fost afectați destul de mult sau foarte mult de îngrijorări în săptămâna anterioară chestionării. 41,5% au raportat stări de tristețe, nefericire sau depresie, iar 37,9% tensiune sau încordare.

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Legătura dintre vulnerabilitate, anturaj și primul contact cu drogurile apare și în experiența medicilor. Dr. Viorela Nițescu, șefa Secției de Toxicologie de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, declara recent că adolescenții care ajung la spital după primul consum invocă frecvent curiozitatea sau îndemnul prietenilor. În cazurile de consum repetat, situația este adesea complicată de probleme de sănătate mintală, inclusiv depresie.

La nivel național, trei din zece copii spun că cunosc persoane care consumă droguri, iar proporția urcă la patru din zece în rândul adolescenților, potrivit unei cercetări prezentate în septembrie de Salvați Copiii România.

La întâlnirea din Bistrița, Cătălin Țone va explica mecanismele prin care drogurile ajung în cercurile tinerilor și riscurile pe care adolescenții tind uneori să le minimizeze. Gabriela Maalouf va aborda presiunea grupului, nevoia de apartenență și rolul relației cu părinții și profesorii.

Campania deschide în această perioadă și înscrierile pentru ediția 2026–2027 a proiectului „Ora de dirigenție”, prin care profesorii pot desfășura la clasă activități dedicate prevenirii consumului de droguri.