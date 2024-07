Călin Matei, preşedintele vicecampioanei CSM Baia Mare, înainte de meciul de rugby SUA - România: "Cu adevărat importante sunt partidele de calificare la Cupa Mondială"

Preşedintele Călin Matei a transformat CSM Baia Mare într-una dintre cele mai de succes echipe din istoria rugbiului românesc Facebook Calin Matei

- Domnule Matei, urmează două meciuri extrem de importante pentru România, pentru moralul României, cu SUA şi Canada. Cum simţiţi echipa României? Credeţi că trecem cu bine peste aceste meciuri sau ar trebui să ne îngrijorăm?

- Da, sunt meciuri importante, sunt meciuri binevenite şi eu nu mi-aş face mari griji în privinţa acestor meciuri. Îngrijorarea vine când vorbim despre meciurile de calificare la Cupa Mondială. Deocamdată important este să vedem nivelul la care ne aflăm şi să ne concentrăm pe partidele care contează cu adevărat. Partidele care contează cu adevărat sunt cele de anul viitor. Cu adevărat importante sunt partidele de calificare la Cupa Mondială din 2027.

- Cum vi se pare lotul României pentru turneul din America de Nord? Se puteau selecţiona şi alţi jucători?

- Da, am analizat şi eu lotul României pentru turneul din America de Nord şi aş putea spune că ar mai fi existat şi alţi jucători care ar fi meritat să facă parte din lotul respectiv. Nu-mi cere să dau nume, că nu o să dau. Acum, na, cine e în măsură, îşi asumă.

- România are de câteva luni un antrenor nou, pe francezul David Gerard. A avut suficient timp să-şi pună amprenta asupra jocului echipei noastre? Parcă rezultatele din Rugby Europe Championship nu au fost cele mai grozave.

- L-am cunoscut personal pe David Gerard, când el s-a aflat într-un tur al României şi a mers pe la mai multe cluburi, venind inclusiv la noi, la Baia Mare. Din ce am vorbit cu el, pot spune că are idei bune şi consider că merită o şansă, merită să-l susţinem. Acum cu rezultatele, ştii cum e, nimeni nu poate să facă minuni peste noapte.

- Anul viitor este decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială. Credeţi că mai are România puterea necesară de a ajunge la încă un turneu final? Sunt cu adevărat în creştere echipele pe care de obicei le băteam la scor sau am regresat noi foarte mult?

- Ne aşteaptă o perioadă extrem de complicată. E clar că pentru noi, de acum înainte, orice misiune este una dificilă. Personal, sunt uşor sceptic în legătură cu şansele de calificare la Cupa Mondială, dar ca orice iubitor de rugby din România, care se zbate de atâta timp pentru sportul ăsta, nu pot decât să sper până la capăt că o să trecem cu bine şi peste această campanie de calificare. Sunt multe echipe care vin puternic din spate, dar încă avem şi noi atuurile noastre.

- Cum vedeţi situaţia rugbiului românesc în ansamblu? Ce ar trebui să se întâmple ca să revenim pe drumul cel bun? Este lipsa investiţiilor cea mai mare problemă cu care ne confruntăm?

- Problema investiţiilor, de fapt a lipsei de investiţii din rugbiul românesc este una dureroasă. Dacă nu mă înşel, şi nu cred că mă înşel, singurul stadion în care s-au făcut îmbunătăţiri semnificative după Revoluţie este cel din Baia Mare. Da, lipsa banilor este o mare problemă, iar eu în permanenţă am ridicat această problemă. Este nevoie de investiţii. Publice, private, nu contează. Acuma, asta cu revenitul pe drumul cel bun, depinde ce se doreşte mai exact. Din punctul meu de vedere, pentru rezultate rapide există o singură soluţie, naturalizarea. Pentru că ăsta e adevărul, nu trebuie să ne ascundem după deget. Din păcate, din spate nu vine nimic de calitate sau nu prea vine nimic de calitate. Vizavi de ideea de a reîncepe să producem noi jucători de calitate, asta e o discuţie pe care putem să o ducem până târziu în noapte. Într-un final totul se rezumă la bani, totul costă.

- Ce urmează pentru echipa dumneavoastră, CSM Baia Mare? Aţi avut un parcurs aproape fără greşeală în actualul sezon. Este adevărat că pregătiţi noi transferuri astfel încât Baia Mare să-şi menţină şi în acest an statutul de favorită la câştigarea trofeelor puse în joc pe plan intern? Vă asumaţi o nouă participare în Supercupa Europei?

- La noi problema e simplă. Noi jucăm de atâţia ani finale încât nu putem să coborâm ştacheta. E clar că şi anul acesta ne propunem câştigarea campionatului şi a Cupei României. La Baia Mare nu poate exista decât un singur obiectiv, locul 1. Într-adevăr, au plecat patru jucători (n.r. - Anelka Barends, Luka Dvalishvili, Levan Papidze, Mate Dardzulidze), dar urmează să aducem cinci jucători noi, jucători în care avem încredere şi alături de care să câştigăm trofeele puse în joc pe plan intern. Vizavi de o eventuală nouă participare în Supercupa Europei, sub egida Lupilor României, aş zice că sigur, de ce nu? Cum ne-am asumat anul trecut, şi nu cred că ne-am făcut de râs obţinând bronzul european (n.r. - 41-17 în finala mică, jucată cu spaniolii de la Castilla y León Iberians), cred că putem să ne asumăm şi anul acesta, dacă se pune problema. Trebuie să ne propunem întotdeauna să fim mai buni şi mai buni şi mai buni, că altfel ce rost ar mai avea să ne zbatem? Dacă te apuci de o treabă ca să o faci de amorul artei, mai bine pui lacătul.

2025, an decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială de rugby