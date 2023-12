"Cariera mea de 25 de ani, distrusă". Simona Halep, prima referire directă la Patrick Mouratoglou după scandalul de dopaj

“Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este ră revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, a spus Halep.

Halep, referire la Patrick Mouratoglou

Halep a precizat că apreciază faptul că Patrick Mouratoglou şi-a recunoscut greşeala, “Sunt sigură că nu a fost intenţionat şi apreciez că recunoaşte că greşeala a fost a lui şi a echipei sale. Da, ei sunt cei care mi-au dat acel supliment alimentar. Şi pentru această greşeală - greşeala lor - eu sunt singura care plăteşte un preţ mare: cariera mea de 25 de ani distrusă”, a adăugat ea.

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat la 12 septembrie că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP). Simona Halep a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), iar cazul său va fi judecat în februarie 2024.

