Cătălin Chirilă, prima reacție după ce a ratat calificarea în finala la canoe 1000 metri: "Nu asta e valoarea mea. Am primit o lecție"

“Concluziile cred că le voi trage după de se vor răci puţin lucrurile. La prima vedere nu am reuşit să mă adaptez vremii, m-a surprins neplăcut. S-a întâmplat să fie vântul de spate dreapta. Sunt sigur că nu asta e valoarea mea. Ştiu că puteam da mai mult. Nu am reuşit să-i dau bărcii cât puteam eu. Nu sunt un sportiv care are un start puternic, trebuie să menţionez că m-am ţinut excelent de tactică, totul a fost conform planului, l-am ajuns pe adversari, dar în ultima parte valurile au fost puţin mai mari şi mi-au dat probleme. Mi-au schimbat ritmul, direcţia... Se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. M-am împotrivit vremii astăzi şi am primit o lecţie”, a spus Chirilă la TVR.

Cătălin Chirilă, prima reacție după ce a ratat finala

El a precizat că a “tras linie” după semifinală. “Îmi place să cred că asta (finala B) este prima cursă după acea linie, după eşec. Mi-am dorit foarte mult o medalie, însă nimic nu e întâmplător în viaţă. Ăsta e sportul”.

