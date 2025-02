Câţi bani a încasat Gigi Becali după meciul FCSB - PAOK 2-0: "O nebunie"

Gigi Becali recunoaşte că a reuşit să obţină sume important în conturile clubului după această performanţă. Pentru calificarea în optimi FCSB a încasat 1,75 de milioane de euro. La acești bani se adaugă peste 300.000 de euro pentru victorie și încă un milion de euro de pe urma biletelor vândute la acest meci.

Câţi bani a încasat Gigi Becali după meciul FCSB - PAOK 2-0

„S-a ajuns la o nebunie la bani, ce înseamnă fotbalul ăsta în ziua de azi. Am luat 1,75 milioane, plus încă vreo 300.000, plus un milion din bilete. 3 milioane de euro după acest meci. Oricât de milionar aș fi, tot sunt bani. Pe Cisotti am dat doar 200.000 de euro. Cu Manchester am luat 1,2 milioane din bilete. Arată cât crește România economic. Dacă iei 2,2 milioane din bilete la două meciuri, înseamnă că avem forță economică”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Mai mult, patronul roș-albaștrilor, care-și dorește s-o întâlnească pe Lyon în optimi, a anunțat că pentru fiecare tur pe care l-ar mai trece FCSB de acum în Europa League ar primi nu mai puțin de 3,5 milioane de euro.

