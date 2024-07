Cine este Angelique Kerber, adversara Jaquelinei Cristian din turul II al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice 2024

Jaqueline Cristian a obţinut o victorie remarcabilă în primul tur de la Paris, 5-7, 6-3, 6-4 cu Caroline Garcia, cap de serie numărul 17 în competiţie şi favorita publicului.

Totuşi, pentru sportiva noastră urmează un meci cel puţin la fel de complicat, pentru că Jaqueline Cristian o înfruntă, în turul II de la Jocurile Olimpice 2024, pe Angelique Kerber, reprezentanta Germaniei.

Deşi nu a traversat cea mai bună formă sportivă în ultimul timp, ajungând tocmai pe locul 212 mondial, Angelique Kerber are experienţa de partea sa, experienţă care a ajutat-o din plin să treacă, în primul tur de la Paris, de japoneza Naomi Osaka, scor 7-5, 6-3.

Ajunsă la 36 de ani, Angelique Kerber a obţinut, în meciul cu Naomi Osaka, prima victorie după o pauză de mai mult de două luni şi jumătate, nemţoaica pierzând cinci meciuri la rând înainte de a-şi începe aventura la Jocurile Olimpice 2024.

Totuşi, cum spuneam, Angelique Kerber are experienţa de partea ei, fiind mult mai obişnuită cu competiţiile tari decât sportiva noastră. Angelique Kerber are, în palmares, trofee câştigate la Australian Open şi US Open, în 2016, şi la Wimbledon, în 2018, dar şi o medalie de argint câştigată la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia), în 2016.

Pe de altă parte, nemţoaica nu a fost o mare specialistă a zgurii de-a lungul timpului, cel mai bun rezultat înregistrat la Roland Garros fiind calificarea în faza sferturilor de finală la ediţiile din 2012 şi 2018.

Pe de altă parte, Jaqueline Cristian are, în confruntarea cu Angelique Kerber, avantajul sportivei care nu are nimic de pierdut, românca fiind o debutantă la Jocurile Olimpice.

Angelique Kerber şi Jaqueline Cristian nu s-au mai întâlnit până acum, astfel că este interesant de văzut modul în care cele două sportive se adaptează la jocul adversarei.

Învingătoarea dintre Angelique Kerber şi Jaqueline Cristian o înfruntă, în faza optimilor de finală, pe învingătoarea dintre Cristina Bucşa (Spania) şi Leylah Fernandez (Canada, cap de serie numărul 16).

Pe lângă meciul cu Angelique Kerber, programat să înceapă luni, la 13.00, ora României, Jaqueline Cristian are programat, mâine, şi primul meci din competiţia de dublu feminin. Ea şi Ana Bogdan le înfruntă pe japonezele Shuko Aoyama şi Ene Shibahara.

Pe de altă parte, marele meci al zilei de luni, din competiţia de tenis, este duelul titanilor dintre sârbul Novak Djokovic şi spaniolul Rafael Nadal. Ibericul a trecut prin momente complicate în ultimii ani, astfel că nu a mai prins lista capilor de serie la Jocurile Olimpice 2024. Iar de la 14.30, ora României, are misiunea extrem de dificilă de a-l înfrunta, în faza 16-imilor de finală, pe favoritul principal al competiţiei, sârbul Novak Djokovic, unul dintre marii săi rivali din carieră, alături de legendarul Roger Federer, retras între timp din activitate.

Puteţi urmări sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris şi în AntenaPLAY, pe canalul TVR.

