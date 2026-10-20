Clasament Superliga: FCSB urcă pe loc de play-off, după 2-1 la Voluntari

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, iar partidele au fost cât se poate de spectaculoase.

FCSB a câştigat duelul cu FC Voluntari din Superliga de fotbal - Profimedia

Universitatea Cluj şi FC Argeş au încheiat la egalitate, 2-2, un duel cu răsturnări de situaţie şi decizii controversate ale arbitrilor. Ricardo Matos a deschis scorul pentru oaspeţi, din penalty, însă Universitatea a întors rezultatul, graţie golurilor semnate de Jovo Lukic şi Borţa, autogol. FC Argeş a egalat după pauză, prin Yanis Pîrvu, iar finalul a fost unul de care pe care, dar în care niciuna dintre echipe nu a reuşit să dea lovitura de graţie.

FCSB s-a impus, scor 2-1, pe terenul celor de la FC Voluntari. Trupa antrenată de Laurenţiu Reghecampf a controlat jocul, dar s-a impus cu mari emoţii, graţie unui gol marcat de Stoian, cu şansă, în minutul 85. Garita deschisese scorul pentru FCSB, Remus Guţea, puştiul minune al celor de la FC Voluntari, reuşise să egaleze cu o execuţie personală de toată frumuseţea.

În celelalte meciuri din etapa a 12-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, Dinamo Bucureşti - FC Botoşani 2-0, Petrolul Ploieşti - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1, Rapid Bucureşti - Corvinul Hunedoara 2-0, UTA Arad - CFR Cluj 1-0, Universitatea Craiova - Farul Constanţa 2-0.

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Clasament Superliga

1 DINAMO 12 9 2 1 27-7 29 puncte

2 RAPID 12 8 3 1 20-9 27 puncte

3 U. CRAIOVA 12 8 2 2 27-9 26 puncte

4 PETROLUL 12 6 2 4 15-16 20 puncte

5 U. CLUJ 12 6 1 5 22-20 19 puncte

6 FCSB 12 5 3 4 16-18 18 puncte

7 FARUL 12 4 5 3 17-17 17 puncte

8 CORVINUL 12 4 4 4 14-13 16 puncte

9 CFR CLUJ 12 5 1 6 17-18 16 puncte

10 UTA ARAD 12 4 3 5 15-17 15 puncte

11 BOTOŞANI 12 3 5 4 16-14 14 puncte

12 SEPSI OSK 12 3 5 4 8-13 14 puncte

13 FC ARGEŞ 12 3 3 6 8-13 12 puncte

14 OŢELUL 12 2 5 5 12-17 11 puncte

15 VOLUNTARI 12 2 2 8 12-27 8 puncte

16 CSIKSZEREDA 12 0 2 10 7-25 2 puncte