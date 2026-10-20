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Clasament Superliga: FCSB urcă pe loc de play-off, după 2-1 la Voluntari

FCSB a câştigat duelul cu FC Voluntari din Superliga de fotbal FCSB a câştigat duelul cu FC Voluntari din Superliga de fotbal - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 20.10.2026, 12:13 | Modificat la 20.10.2026, 12:18

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, iar partidele au fost cât se poate de spectaculoase.

Universitatea Cluj şi FC Argeş au încheiat la egalitate, 2-2, un duel cu răsturnări de situaţie şi decizii controversate ale arbitrilor. Ricardo Matos a deschis scorul pentru oaspeţi, din penalty, însă Universitatea a întors rezultatul, graţie golurilor semnate de Jovo Lukic şi Borţa, autogol. FC Argeş a egalat după pauză, prin Yanis Pîrvu, iar finalul a fost unul de care pe care, dar în care niciuna dintre echipe nu a reuşit să dea lovitura de graţie.

FCSB s-a impus, scor 2-1, pe terenul celor de la FC Voluntari. Trupa antrenată de Laurenţiu Reghecampf a controlat jocul, dar s-a impus cu mari emoţii, graţie unui gol marcat de Stoian, cu şansă, în minutul 85. Garita deschisese scorul pentru FCSB, Remus Guţea, puştiul minune al celor de la FC Voluntari, reuşise să egaleze cu o execuţie personală de toată frumuseţea.

În celelalte meciuri din etapa a 12-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, Dinamo Bucureşti - FC Botoşani 2-0, Petrolul Ploieşti - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1, Rapid Bucureşti - Corvinul Hunedoara 2-0, UTA Arad - CFR Cluj 1-0, Universitatea Craiova - Farul Constanţa 2-0.

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Clasament Superliga 

1    DINAMO         12    9    2    1    27-7    29 puncte

2    RAPID        12    8    3    1    20-9    27 puncte

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3    U. CRAIOVA    12    8    2    2    27-9    26 puncte

4    PETROLUL    12    6    2    4    15-16    20 puncte

5    U. CLUJ        12    6    1    5    22-20    19 puncte

6    FCSB        12    5    3    4    16-18    18 puncte

7    FARUL         12    4    5    3    17-17    17 puncte

8    CORVINUL     12    4    4    4    14-13    16 puncte

9    CFR CLUJ    12    5    1    6    17-18    16 puncte

10    UTA ARAD    12    4    3    5    15-17    15 puncte

11    BOTOŞANI    12    3    5    4    16-14    14 puncte

12    SEPSI OSK    12    3    5    4    8-13    14 puncte

13    FC ARGEŞ    12    3    3    6    8-13    12 puncte

14    OŢELUL         12    2    5    5    12-17    11 puncte

15    VOLUNTARI    12    2    2    8    12-27    8 puncte

16    CSIKSZEREDA 12    0    2    10    7-25    2 puncte 

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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