Sub bagheta maestrului dirijor şi câştigător Grammy, cea mai importantă competiţie sportivă a început magic, pe acordurile Orchestrei Naţionale a Franţei. Un moment de mândrie naţională.

Maestrul Cristian Măcelaru a povestit întreaga experienţă din capitala Franţei şi cât de discreţi au fost organizatorii atunci când au pus totul la punct.

"Lucrul cel mai interesant pentru mine a fost că nu am știut absolut nimic din ce se va întâmpla pentru că totul era ținut secret. Din punct de vedere al sunetului și partea tehnică, am lucrat aproape 2 ani de zile înainte, cu compozitorul, cu tehnicienii, fiecare parte din orchestră a fost captată separat, individual. Atât de mult a fost implicată ideea asta a secretului încât numai cu trei zile înainte am aflat ce bucăți muzicale vor fi cântate, în ce timp. Pentru că înregistrările au fost făcute cu partide diferite din orchestră, individual. Iar apoi am aflat de fapt sunetul care va fi împreună. Deci a fost foarte interesant. Sigur, ploaia a creat un element în plus de stres, dar a fost frumos. Eu am refuzat să am umbrelă sau să fiu îmbrăcat cu o pelerină de ploaie. Orchestra a fost protejată puțin, dar eu am optat să nu fiu protejat", spune Cristian Măcelaru, dirijor, director muzical.

