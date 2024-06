Euro 2024. Echipa alcătuită din jucători cu o valoare totală de 820 de milioane de euro şi care ratează turneul final din diferite motive

Avem ocazia să vedem la lucru câteva dintre cele mai mari staruri ale lumii şi 24 de echipe care îşi măsoară forţele pentru stabilirea campioanei continentale.

Totuşi, Euro 2024 vine şi cu câteva părţi negative. Printre acestea, ideea că avem o serie de jucători importanţi ce ratează turneul final din diferite motive.

Am stat, am făcut calcule şi am ajuns la concluzia că putem stabili un 11 ideal, al jucătorilor ce ratează Euro 2024, alcătuit din fotbalişti ce au o valoare totală de 820 de milioane de euro.

Pe scurt, 11 ideal al jucătorilor ce ratează Euro 2024 arată astfel: Thibaut Courtois (Belgia, 30 de milioane de euro) - Ben White (Anglia, 55 de milioane de euro), Levi Colwill (Anglia, 50 de milioane de euro), Leny Yoro (Franţa, 50 de milioane de euro), Destiny Udogie (Italia, 45 de milioane de euro) - Martin Odegaard (Norvegia, 110 milioane de euro), Gavi (Spania, 90 de milioane de euro), James Maddison (Anglia, 70 de milioane de euro) - Christopher Nkunku (Franţa, 65 de milioane de euro), Erling Haaland (Norvegia, 180 de milioane de euro), Alexander Isak (Suedia, 75 de milioane de euro).

O asemenea echipă nu putea să înceapă fără Thibaut Courtois în poartă. Goalkeeperul de 32 de ani, dublu campion al Europei cu Real Madrid, a trecut prin momente dificile în acest sezon, din cauza unei accidentări de lungă durată. Belgianul a revenit pe teren, a fost titular în finala de UEFA Champions League, câştigată împotriva Borussiei Dortmund, 2-0, dar un conflict mai vechi, avut cu selecţionerul Domenico Tedesco, a pus capac şanselor sale de a prinde turneul final din Germania. Tedesco şi-a asumat riscul de a aborda turneul final cu portari mai puţin experimentaţi şi mai slab cotaţi, precum Koen Casteels (9 selecţii, Wolfsburg), Thomas Kaminski (o selecţie, Luton Town) şi Matz Sels (8 selecţii, Nottingham Forest).

Apărarea echipei absenţilor este dominată de englezii Ben White şi Levi Colwill, fotbalişti la care selecţionerul Gareth Southgate şi-a permis să renunţe graţie numeroaselor opţiuni pe care le-a avut la dispoziţie. Colwill lipseşte şi din cauza problemelor medicale care l-au împiedicat să mai joace un meci oficial din 2 martie 2024. În partea stângă a apărării apare italianul Destiny Udogie, alt fotbalist accidentat în ultimele două luni. Marea surpriză din linia defensivă o reprezintă apariţia lui Leny Yoro, noul copil-minune al celor de la Lille. Fundaşul de numai 18 ani a adunat deja 60 de meciuri jucate pentru gruparea franceză şi este considerat următorul mare fundaş central al lumii, fiind cotat la momentul actual la 50 de milioane de euro. Totuşi, pentru 2024, Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, a considerat că Leny Yoro este încă mult prea crud şi a preferat să mizeze pe fotbalişti cu experienţă, nu că nu ar avea de unde să aleagă.

James Maddison, mijlocaşul lui Tottenham Hotspur, este unul dintre ultimii jucători sacrificaţi de Gareth Southgate, selecţionerul Angliei, înainte de Euro 2024. Maddison a avut evoluţii mai degrabă modeste în ultima perioadă, nereuşind să-şi pună amprenta în mod decisiv pe jocul celor de la Tottenham. De altfel, are doar un gol şi două pase de gol în ultimele 12 meciuri jucate, iar golul a venit într-un amical pierdut cu Newcastle United, 1-2. Accidentat chiar la naţională, într-un meci cu Georgia, în noiembrie anul trecut, spaniolul Gavi nu a reuşit să treacă în timp util peste accidentarea suferită la genunchi şi este unul dintre marii absenţi de la Euro 2024. Linia mediană a marii echipe a absenţilor este completată de norvegianul Martin Odegaard, naţionala ţării sale nereuşind să se califice la turneul final. Norvegia a terminat pe 3 o grupă de calificare din care au mai făcut parte Spania, Scoţia, Georgia şi Cipru şi nici nu a beneficiat de avantajul oferit de o eventuală participare de succes în UEFA Nations League.

În atacul marii echipe a absenţilor îl avem, în primul rând, pe cel mai bine cotat jucător ce ratează turneul final. Este vorba de Erling Haaland, superstarul lui Manchester City şi al naţionalei Norvegiei, fotbalist cotat la 180 de milioane de euro. Haaland, ca şi Odegaard, ratează Euro 2024 din cauza imposibilităţii naţionalei ţării sale de a se califica la turneul final din Germania. Alături de Haaland, în atac apar francezul Christopher Nkunku, lăsat pe dinafară din cauza numeroaselor opţiuni avute la dispoziţie de selecţionerul Didier Deschamps şi a unei accidentări care l-a ţinut pe margine două luni şi jumătate, şi suedezul Aleksander Isak. Isak este un alt jucător ce ratează Euro 2024 din cauza imposibilităţii naţionalei ţării sale de a se califica la Euro 2024. Suedia a terminat doar pe locul 3 o grupă dominată cu autoritate de Belgia şi de Austria.

