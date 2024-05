Formula 1. Adrian Newey, unul dintre cei mai buni ingineri din industrie, va părăsi Red Bull la începutul lui 2025

„Timp de aproape două decenii, a fost o mare onoare pentru mine să joc un rol cheie în progresul Red Bull Racing", a declarat Newey într-un comunicat. „Cu toate acestea, simt că acum este un moment oportun pentru a preda acestă ștafetă altora și pentru a căuta noi provocări pentru mine”.

Red Bull a anunțat că Adrian Newey în vârstă de 65 de ani se va retrage din atribuțiile de designer de Formula 1, dar va continua să participe la anumite curse până la sfârșitul sezonului actual. „Toate cele mai mari momente ale noastre din ultimii 20 de ani au venit cu mâna lui Adrian la timona tehnică", a declarat Christian Horner, directorul echipei. „Viziunea și strălucirea sa ne-au ajutat să obținem 13 titluri în 20 de sezoane”, a adăugat el.

