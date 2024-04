Programul complet al Marelui Premiu de la Miami: 3-5 mai. Calificările şi cursa sunt în AntenaPLAY

Calificările, cursa de sprint şi cursa de duminică sunt LIVE STREAM în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami

Formula 1™ revine la Miami pentru a treia oară, după ce Miami International Autodrome, circuitul temporar din complexul Hard Rock Stadium, casa echipei Miami Dolphins de fotbal american sau a turneelor ATP şi WTA 1000, a debutat în 2022.

Acţiunea de la Miami începe vineri, 3 mai, de la ora 19:30, atunci când va avea loc singura sesiune de antrenamente din acest weekend, LIVE STREAM în AntenaPLAY. Tot vineri, dar de la ora 23:30, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Ziua de sâmbătă promite şi ea multă acţiune pe circuitul din Miami. De la ora 19:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, va avea loc cursa de sprint. De la ora 23:00, tot pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, piloţii vor reveni în monoposturi petru calificările pentru cursa de duminică.

Cursa din Marele Premiu de la Miami va avea loc pe 5 mai, de la ora 23:00, în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE în AntenaPLAY.

Vineri

ora 19:30: Antrenamente (AntenaPLAY)

ora 23:30: Calificări sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Sâmbătă

ora 19:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

ora 23:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

ora 23:00: Cursă (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Max Verstappen şi Red Bull, lideri în cele două clasamente din Formula 1

Max Verstappen vine la Miami după o prestaţie excelentă în China, acolo unde s-a impus în cele două curse. Mai mult, olandezul ajunge plin de încredere în Florida, după ce el s-a impus în primele două curse de la Miami, din 2022 şi 2023.

Triplul campion mondial se află pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 110 puncte, urmat de Sergio Perez, cu 85 de puncte. Clasamentul este continuat de cei doi piloţi de la Ferrari: Charles Leclerc (76 de puncte) şi Carlo Sainz (69 de puncte).

Clasamentul piloţilor după primele cinci etape din 2024:

1. Max Verstappen – 110 puncte

2. Sergio Perez – 85p

3. Charles Leclerc – 76p

4. Carlos Sainz – 69p

5. Lando Norris – 58p

6. Oscar Piastri – 38p

7. George Russell – 33p

8. Fernando Alonso – 31p

9. Lewis Hamilton – 19p

10. Lance Stroll – 9p

11. Yuki Tsunoda – 7p

12. Oliver Bearman – 6p

13. Nico Hulkenberg – 4p

14. Kevin Magnussen – 1p

15. Alexander Albon – 0p

16. Esteban Ocon – 0p

17. Zhou Guanyu – 0p

18. Daniel Ricciardo – 0p

19. Pierre Gasly – 0p

20. Valtteri Bottas – 0p

21. Logan Sargeant – 0p

Clasamentul constructorilor după primele cinci etape din 2024

1. Red Bull Racing – 195p

2. Ferrari – 151p

3. McLaren – 96p

4. Mercedes – 52p

5. Aston Martin – 40p

6. RB Honda – 7p

7. Haas – 5p

8. Williams – 0p

9. Alpine – 0p

10. Sauber – 0p

Circuitul de la Miami, care a debutat în Formula 1 în 2022, are o lungime de 5412 metri. În cursă, piloţii vor parcurge peste 308 km în 57 de tururi. Cel mai bun timp pe acest circuit este deţinut chiar de câştigătorul primelor două curse, Max Verstappen. În 2023, el a încheiat un tur cu timpul de 1:29.708.

