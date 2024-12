Formula 1. Alpine renunță la Esteban Ocon. Cine îl va înlocui la ultimul Mare Premiu al sezonului

Oliver Oakes, șeful echipei Alpine, anunțase duminică seară că au loc discuții în curs despre rezilierea contractului lui Ocon, înainte de ultimul Grand Prix al sezonului, la Abu Dhabi. Jack Doohan, pilotul de rezervă al Alpine, îi va lua locul duminica aceasta pentru a încheia sezonul 2024.

Cine îl va înlocui pe Esteban Ocon

"Alpine anunță participarea pilotului său de rezervă, Jack Doohan, la Marele Premiu de la Abu Dhabi 2024, în locul lui Esteban Ocon. Această schimbare îl eliberează pe Esteban pentru a conduce pentru Haas în timpul testelor post-sezon din Abu Dhabi", a declarat Alpine într-un comunicat de presă.

Ajuns la Alpine în 2020, pe când echipa se numea Renault, Ocon a concurat în 106 GP-uri cu echipa și a urcat de patru ori pe podium. El a obținut inclusiv o victorie, singura din cariera sa în F1, în Ungaria, în 2021, relatează Mediafax.

"Anunțat deja ca pilot oficial alături de Pierre Gasly pentru sezonul 2025, Jack Doohan va concura cu N.61, numărul său de rezervă înregistrat, și va lua parte, de asemenea, la testele de final de sezon ale echipei pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi", a declarat Alpine.

