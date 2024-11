Formula 1 va avea 11 echipe din 2026. General Motors/Cadillac completează grila de start

Candidatura GM a fost validată printr-un „acord de principiu” încheiat la capătul unui lung proces de schimburi între cele două părţi, care a stabilit „viabilitatea unei participări în urma evaluării comerciale şi a deciziei luate de Formula 1 în ianuarie 2024”, se arată într-un comunicat al Formulei 1.

„În cursul acestui an, acestea au atins etape operaţionale şi şi-au exprimat în mod clar angajamentul de a numi a unsprezecea echipă GM/Cadillac”, subliniază F1.

GM ar putea fi furnizorul de motoare

Articolul continuă după reclamă

În plus faţă de sosirea gigantului auto american în cea mai importantă competiţie din sporturile cu motor, F1 ia în considerare, de asemenea, „aducerea GM la bord ca furnizor de motoare la o dată ulterioară”.

„General Motors şi Cadillac sunt onorate să se alăture elitei mondiale a curselor şi ne angajăm să concurăm cu pasiune şi integritate pentru a ridica nivelul sportului pentru fanii curselor din întreaga lume”, a comentat directorul general al gigantului auto, Mark Reuss, citat în comunicat. „Angajamentul General Motors şi Cadillac pentru acest proiect este o demonstraţie importantă şi pozitivă a evoluţiei sportului nostru”, a declarat şeful F1, Stefano Domenicali.

În ianuarie 2023, FIA a lansat un proces care permite potenţialilor noi participanţi să se alăture campionatului din 2025 sau 2026. „General Motors este o marcă globală majoră şi o putere în lumea producătorilor de echipamente şi lucrează cu parteneri impresionanţi”, a declarat preşedintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, citat şi el în comunicat.

