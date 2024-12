Formula 1. Cine l-ar putea înlocui pe Sergio Perez la Red Bull

''Cred că Liam, în circumstanţe dificile, a făcut o treabă foarte bună. Dacă analizezi ce a reuşit în acest timp, ceea ce a avut şi ritmul de cursă pe care l-a avut, consider că a făcut o treabă foarte bună'', a spus Horner care a fost citat vineri de site-ul Formulei 1. ''Cred că Yuki a făcut o treabă bună, deci în cazul în care se stabileşte ceva cu Checo, ei sunt candidaţii pe care îi preferăm'', a mai spus acesta.

Lawson, un produs al Academiei Red Bull, l-a înlocuit pe Daniel Ricciardo la Visa RB de la Marele Premiu al SUA de anul acesta, în timp ce Tsunoda se află la echipa deţinută de Red Bull din anul 2021, pe când aceasta se numea Alpha Tauri. Anterior, în acest an, Red Bull i-a acordat lui Perez o prelungire de contract de doi ani, dar performanţa sa a condus la discuţii despre posibilitatea de a fi înlocuit în 2025, relatează Agerpres.

Perez a urcat pe podium de patru ori în primele cinci curse ale anului 2024, dar a urmat un sezon chinuitor, reuşind doar 49 de puncte între etapa a şaptea de la Imola şi cursa finală a sezonului de la Abu Dhabi. Această situaţie a condus la clasarea Red Bull la constructori pe locul trei, după McLaren şi a Ferrari, chiar dacă Max Verstappen a câştigat al patrulea său titlu mondial la piloţi.



''Desigur că aceste discuţii vor avea loc între Checo şi echipa. Acum că sezonul s-a încheiat, ne vom aşeza alături de el şi vom reflecta asupra sezonului şi desigur unde s-a greşit şi împreună vom încerca să aflăm care este calea corectă şi potrivită de a merge mai departe'', a mai spus Christian Horner.

