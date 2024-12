Formula 1. Charles Leclerc, cel mai rapid în testele de la Abu Dhabi. Sesiunea de teste, marcată de participarea multor piloţi debutanţi

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp în ziua de teste de final de sezon din Formula 1, marţi, la Abu Dhabi, marcată de debutul spaniolului Carlos Sainz Jr sub culorile echipei Williams şi de prezenţa a numeroşi debutanţi, informează Agerpres.

Pe pista scăldată de soare a circuitului de la Yas Marina, Leclerc a fost cronometrat pe un tur de pistă în 1 min 23 sec 510/1000, devansându-l pe fostul său coechipier Sainz (1 min 23 sec 635/1000). Al treilea timp a fost reuşit de britanicul George Russell de la Mercedes (1 min 23 sec 789/1000).

Mulţi piloţi debutanţi în sesiunea de teste

Italianul Andrea Kimi Antonelli, care va avea misiunea dificilă de a-l înlocui la Mercedes pe septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, care va concura pentru Ferrari din sezonul viitor, s-a aflat pe pistă doar în cursul după-amiezii şi a ocupat locul al cincilea.

Francezul Esteban Ocon, alungat de Alpine înaintea ultimului Mare Premiu al sezonului, desfăşurat în weekend la Abu Dhabi, a efectuat primele sale tururi de pistă în monopostul team-ului Haas, pe care îl va pilota în sezonul viitor şi a realizat al zecelea timp.

Rezultatele înregistrate în această sesiune nu sunt însă foarte relevante, în condiţiile în care monoposturile au rulat pe pneuri diferite şi au efectuat tot felul de programe de testare, în care rapiditatea nu s-a aflat neapărat pe primul plan.

Clasament

1. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:23.510 (134 de tururi efectuate)

2. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams) 1:23.635 (146)

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:23.789 (134)

4. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber) 1:23.856 (113)

5. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:23.873 (62)

6. Ayumu Iwasa (Japonia/Racing Bulls) 1:24.100 (110)

7. Pato O'Ward (Mexic/McLaren) 1:24.222 (116)

8. Jack Doohan (Australia/Alpine) 1:24.268 (137)

9. Paul Aron (Estonia/Alpine) 1:24.275 (121)

10. Esteban Ocon (Franţa/Haas) 1:24.305 (119)

...

13. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) 1:24.440 (159)

14. Arthur Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:24.576 (68)

15. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:24.632 (125)

16. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) 1:24.678 (84)

17. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:24.689 (127)

18. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber) 1:24.738 (130)

19. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 1:24.838 (72)

