Formula 1: George Russell crede că plecarea lui Lewis Hamilton este "pozitivă" pentru Mercedes

Plecarea britanicului Lewis Hamilton, de şapte ori campion mondial de Formula 1, la Ferrari în 2025, este "pozitivă pentru Mercedes, deoarece oferă posibilitatea de a porni de la zero", a declarat joi pentru AFP compatriotul şi coechipierul său George Russell, cu ocazia Marelui Premiu al Japoniei de la Suzuka.

Întrebat dacă a fost surprins de decizia lui Lewis Hamilton de a pleca de la Mercedes pentru Ferrari în 2025, Russell a răspuns: "Desigur, ca toată lumea. Dar cred ca schimbarea este bună uneori. A reuşit atât de multe lucruri extraordinare, e de atâta vreme aici şi suntem puţin blocaţi acum. Cred că această schimbare este pozitivă pentru el şi pozitivă pentru Mercedes pentru că asta dă posibilitatea de a pleca de la zero. Uneori, când ai obţinut atât de mult succes în trecut, rămâi puţin blocat în această perioadă de victorii, în timp ce perioada actuală este foarte diferită şi va fi diferită şi în 2026. Trebuie să acceptam că ceea ce a funcţionat la un moment dat, poate să nu mai funcţioneze ulterior. Red Bull are astăzi reţeta perfectă, dar o va avea oare şi în 2026? Nimeni nu ştie."

Russell a fost întrebat de asemenea dacă anunţul plecării lui Hamilton a schimbat ceva în felul în care decurge colaborarea lor şi dacă momentul ales a fost unul potrivit, scrie Agerpres.

"Dacă s-a schimbat ceva, aş spune că lucrurile merg mai bine, sincer. Suntem într-o situaţie diferită, dar cred că Lewis a fost foarte raţional, constructiv şi obiectiv în felul în care comunica cu membrii echipei, în a oferi feedback despre maşină şi asta este doar pozitiv. Momentul a fost bun pentru că avem nevoie de claritate. Sunt multe incertitudini în sportul nostru în acest moment, o lipsă de transparenţă, aşa că eu cred ca a fost cel mai bun lucru pentru el, pentru Ferrari, pentru Mercedes, pentru Carlos Sainz, pentru că lucrurile sunt clare", a spus Russell.

Întrebat dacă va interveni în alegerea noului pilot, el a spus: "Toto (Wolff, conducătorul echipei - n. r.) are atât de mulţi candidaţi foarte buni din care sa aleagă... L-am informat despre preferinţa mea, care este să am cel mai bun coechipier posibil, pentru că eu cred în mine şi ştiu că pot fi campion mondial. Max (Verstappen) este referinţa în acest moment, dar cred că îl pot învinge. Vreau ca coechipierul meu să-mi permită să arăt de ce sunt capabil. Îmi va fi dor de Lewis pentru că noi am construit o relaţie frumoasă, dar odată ce îmi pun casca, nu contează cine este lângă mine în garaj, devin stăpânul destinului meu."

