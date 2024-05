Formula 1. Lando Norris a înjurat, în direct, bucuros la culme de victoria de la Miami. Reacţia lui Max Verstappen, care a ratat la mustaţă Marele Premiu

Pilotul britanic de la McLaren a început a 110-a sa cursă pe locul al cincilea, dar a reușit cursa vieții sale, după ce a profitat de un safety car pentru a intra la boxe și a-și păstra apoi avansul în fața lui Verstappen, aflat pe locul al doilea.

"F***, îmi pare rău. Ce cursă!"

„WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! F***!", i-a spus un Norris încântat inginerului său de cursă. „Vă iubesc pe toți, vă iubesc atât de mult. Am reușit, Will, am reușit! Mulțumesc mamă, mulțumesc tată - asta e pentru bunica mea."

Întrebat de campionul din 2009, Jenson Button, cum se simte, Lando Norris a spus: „Am fost foarte fericit: "Oh, era și timpul, nu-i așa?! F***, îmi pare rău. Ce cursă! A durat mult timp, dar în sfârșit am reușit să o fac și sunt atât de fericit. Pentru echipa mea, în sfârșit, am livrat pentru ei. O zi lungă, o cursă grea. Dar, în sfârșit, am ajuns în vârf, așa că sunt foarte fericit."

Reacţia lui Max Verstappen

Între timp, Verstappen a declarat: „Mă bucur foarte mult pentru Lando, a trecut mult timp și știu că nu va fi ultima lui victorie."Aceasta este prima dată când Verstappen nu a fost victorios la Marele Premiu de la Miami și doar a doua oară când campionul în exercițiu nu a câștigat în acest sezon.

Luna trecută, Lando Norris a devenit primul pilot din istoria de 74 de ani a F1 care a terminat pe podium de 14 ori, fără să urce niciodată pe prima treaptă. Iar în China, în urmă cu două săptămâni, a condus strălucit doar pentru a termina pe locul al doilea după Verstappen.

