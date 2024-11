Formula 1. Lando Norris, demoralizat după ce a pierdut aproape orice şansă la titlu. "Uşa este aproape închisă"

Norris va aborda Grand Prix-ul de la Las Vegas (Nevada), din acest weekend, cu un deficit de 62 de puncte faţă de olandezul Max Verstappen (Red Bull), deţinătorul titlului şi actualul lider al clasamentului general, în condiţiile în care au mai rămas în joc doar 86 de puncte în ultimele trei curse ale sezonului.

Formula 1. Lando Norris, deprimat

Verstappen va cuceri al patrulea său titlu mondial consecutiv dacă îl va devansa pe Norris pe circuitul stradal de la Las Vegas, după revenirea spectaculoasă din Brazilia, unde campionul batav a terminat învingător deşi a luat startul de pe locul 17 al grilei. Britanicul a plecat, în schimb din pole position la Interlagos, dar a terminat pe un dezamăgitor loc şase în cursa respectivă, în care ploaia a jucat un rol determinant.

"Am fost destul de deprimat timp de o săptămână după cursa din Brazilia, pentru că am realizat că lucrurile sunt de acum în afara controlului meu. A fost un moment decisiv pentru campionat, iar uşa este aproape închisă", a recunoscut Norris.

"Pot supravieţui, pot lupta şi asta voi face. Dar la un moment dat, ştii că nu va merge cum vrei tu. Nu spun că s-a terminat şi nu o voi face până când nu va fi cazul, dar ceva greu de atins. Am nevoie de multă şansă. Trebuie să câştig trei curse şi să sper că Max nu reuşeşte să termine cele trei curse", a adăugat britanicul.

În vârstă de 25 de ani, Lando Norris traversează cel mai bun sezon al său în Formula 1, competiţie în care şi-a făcut debutul în 2019.

El a recunoscut, totodată, că probabil nu a fost deloc pregătit să înfrunte Red Bull şi pe Max la începutul acestui sezon. "Cred că acum sunt, dar probabil e prea târziu. Nu eram la nivelul la care trebuia să fiu la începutul anului, dar începând cu pauza estivală am făcut o treabă bună şi am obţinut performanţe foarte bune", a asigurat el.

"Asta nu înseamnă că sunt un pilot complet sau perfect, iar dacă vrei să lupţi cu Max trebuie să fii aproape de perfect - este unul dintre cei mai buni pe care sportul nostru i-a cunoscut vreodată - dar principalul lucru pe care îl pot reţine din acest sezon este că am ceea ce este necesar pentru a lupta pentru un campionat mondial", a conchis Lando Norris.

