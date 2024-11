Grila Formula 1 din 2025 este aproape completă. Cine îi va înlocui pe Valtteri Bottas şi Guanyu Zhou la Sauber

Astfel, grila F1 din 2025 este aproape completă. Bortoleto, actualul lider al campionatului de Formula 2 cu Invicta Racing, a semnat un contract "multianual" cu echipa elveţiană, care va deveni Audi în 2026.

Gabriel Bortoleto va fi primul pilot brazilian titular de la retragerea lui Felipe Massa în 2017. Înainte de a ajunge în F2 în acest an, unde l-a învins la limită pe francezul Isack Hadjar, el a câştigat F3 la prima sa participare în 2023.

Tot miercuri, Sauber a anunţat că nu va continua cu piloţii săi actuali, Guanyu Zhou şi Valtteri Bottas, relatează news.ro. "În prezent, analizez o serie de opţiuni pentru a rămâne în paddock-ul Formulei 1", a declarat pilotul chinez în vârstă de 25 de ani, căruia i s-ar putea oferi în cel mai bun caz un loc de rezervă.

Articolul continuă după reclamă

Retragere pentru Bottas?

Pentru veteranul finlandez în vârstă de 35 de ani, care este în circuit din 2013, retragerea ar putea fi aproape. Sauber îl salută drept "o forţă motrice, care îşi trage coechipierul şi echipa în sus cu experienţa şi entuziasmul său de neegalat, expertiza sa tehnică nepreţuită şi spiritul său de luptă".

Red Bull va închide piaţa

Oficial, o singură necunoscută rămâne pentru grila de start a sezonului 2025: numele pilotului care i se va alătura lui Yuki Tsunoda la RB. Pentru moment, Liam Lawson este favorit.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Concediu de odihnă pentru burnout. Credeţi că iniţiativa ar trebui pusă în practică mai repede? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰