Formula 1. Programul complet al Marelui Premiu din Singapore! Cursa e duminică, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY (14:45)

Marea cursă va fi duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu din Singapore

Prima sesiune de antrenamente se va desfăşura vineri, de la ora 12:30, live în AntenaPLAY. A doua sesiune va fi live tot în AntenaPLAY, de la ora 16:00. Ziua de sâmbătă va începe cu a treia sesiune de antrenamente libere, care va fi live de la ora 12:30. Calificările se vor desfăşura de la ora 16:00, în direct şi pe Antena 3 CNN.

Marea cursă de la Singapore va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, duminică, de la ora 14:45. Anul trecut, Carlos Sainz a câştigat Marele Premiu din Singapore, fiind urmat de Lando Norris şi Lewis Hamilton. Tot pilotul de la Ferrari a plecat din pole-position. Max Verstappen s-a clasat pe locul cinci în cursă, după ce a plecat de pe poziţia a 11-a. Campionul mondial en-titre traversează o perioadă dificilă, fiind fără victorie de şapte etape. Concret, olandezul a triumfat ultima dată în Marele Premiu al Spaniei.

În ultima etapă, în Marele Premiu al Azerbaidjanului, Oscar Piastri a triumfat, podiumul fiind completat de Charles Leclerc şi George Russell. McLaren a urcat pe prima poziţie în clasamentul constructorilor, după cursa de la Baku, depăşind-o pe rivala Red Bull. Echipa britanică a profitat de faptul că austriecii au avut un singur pilot în puncte, pe Max Verstappen, clasat pe locul cinci. Sergio Perez a făcut accident cu Carlos Sainz în penultimul tur şi ambii au încheiat cursa prematur.

Programul Marelui Premiu din Singapore:

Vineri:

12:30 – Antrenament 1 (AntenaPLAY)

16:00 – Antrenament 2 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

12:30 – Antrenament 3 (AntenaPLAY)

16:00 – Calificări (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

14:45 – Cursa (Antena 1, AntenaPLAY)

