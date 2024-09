Formula 1. Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Cursa e duminică, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY (13:45)

Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului este duminică, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Cursa e duminică, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY (13:45)

Circuitul stradal de la Baku a debutat în Formula 1 în 2016, atunci când a găzduit Marele Premiu al Europei. Din 2017, acelaşi circuit a găzduit Marele Premiu al Azerbaidjanului, devenind una dintre cele mai interesante curse din sezon.

Turul de circuit are 6,003 km, iar piloţii trebuie să parcurgă 51 de tururi, pentru a acoperi distanţa de 306,049 km. Recordul pe tur este deţinut de Charles Leclerc, cel care a reuşit în 2019 să încheie turul cu timpul 1:43.009.

În urmă cu un an, Sergio Perez de la Red Bull a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului, fiind urmat de Max Verstappen şi de Charles Leclerc.

Înaintea acestei curse, Max Verstappen este lider, cu 303 puncte, fiind urmat de Lando Norris, cu 241 de puncte, în timp ce podiumul este completat de Charles Leclerc, cu 217 puncte.

La constructori, lupta este mult mai strânsă. Red Bull se află pe primul loc, cu 446 de puncte, în timp ce McLaren, ocupanta locului secund, are 438 de puncte. Ferrari completează podiumul cu 407 puncte.

Programul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului

Vineri, 13 septembrie

12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 14 septembrie

11:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

14:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică, 15 septembrie

13:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

