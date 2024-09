Lando Norris a parcurs un tur al circuitul Silverstone într-un McLaren P1 LEGO Technic în mărime naturală. Maşina este complet funcţională

Replica în mărime naturală a modelului McLaren P1 este realizată din 342.817 elemente LEGO Technic şi cântăreşte aproximativ 1220 kg. Maşina are o direcţie complet funcţională, fiind prima construcţie LEGO de mari dimensiuni capabilă să fie condusă şi să ia viraje dificile pe un circuit de curse. Construcţia are un motor electric format din baterii LEGO Technic Function şi o baterie de maşină electrică, ceea ce îi permite să se deplaseze mai departe decât orice alt model LEGO anterior.

Procesul de construcţie a prins viaţă cu ajutorul a 23 de specialişti în design, inginerie şi construcţie din cadrul grupului LEGO şi McLaren Automotive, cu 8.344 de ore de dezvoltare şi construcţie, ce au necesitat 393 de tipuri diferite de elemente LEGO Technic.

Setul LEGO Technic McLaren P1 1:8 este disponibil pe site-ul oficial până la 17 septembrie şi în magazinele LEGO la preţul de 2249,99 lei.

Articolul continuă după reclamă

Cifrele LEGO Technic P1 în mărime naturală:

În total au fost folosite peste 342,817 de piese LEGO Technic

393 de tipuri diferite de elemente LEGO Technic utilizate, inclusiv 11 care au fost create special pentru acest model

greutate totală de 1220 de kg

8,344 de ore petrecute la dezvoltare şi construcţie

6,134 de ore dedicate dezvoltarii

2,210 de ore dedicate producţiei

Creat de 23 de specialişti în design, inginerie şi construcţii din grupul LEGO şi McLaren Automotive

Dimensiunile construcţiei sunt cele ale modelului din viaţa reală: 4.980 mm lungime, 2.101 mm lăţime şi 1.133 mm înălţime

Construcţia are un motor electric format din baterii LEGO Technic Function şi o baterie de maşină electrică, ce îi permite să călătorească mai departe decât orice alt model LEGO anterior. Motorul LEGO Technic constă în 8 pachete de motoare, fiecare având 96 de motoare LEGO Power Function, ceea ce înseamnă că maşina are un total de 768 de motoare LEGO. Cele 8 pachete de motoare imită V8-ul, parte din McLaren P1 original.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu sancţiunile drastice introduse odată cu noul an şcolar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰