Charles Leclerc, pilotul monegasc al scuderiei Ferrrari, a câştigat Marele Premiu al Italiei, de la Monza, impunându-se în faţa lui Oscar Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) s-a impus în "Templul vitezei" reuşind a doua sa victorie stagională şi a doua pe acest circuit. Leclerc a trecut pe locul secund în turul 33, atunci când Oscar Piastri a intrat la boxe, apoi a reuşit să ajungă pe primul loc şi nu a mai cedat până la final, rezistând atacurilor lui Piastri şi Sainz.

Pe locul secund s-a clasat australianul Oscar Piastri (McLaren), iar pe trei a venit britanicul Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre, a încheiat pe locul 6.

