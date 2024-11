Formula 1. Reacţia McLaren, după victoria uluitoare a lui Verstappen la MP din Brazilia. Norris plecase din pole position, pilotul Red Bull de pe locul 17

"Campionatul constructorilor a fost întotdeauna prioritatea noastră, așa că acest lucru nu schimbă nimic", a declarat șeful echipei, Andrea Stella, citat de Reuters, după ce Norris a plecat din pole position și a terminat pe locul șase, în timp ce Max Verstappen a câștigat cursa pornind de pe locul 17 al grilei.

Verstappen a câştigat MP din Brazilia

Pilotul de la Red Bull are acum un avans de 62 de puncte față de britanic, cel mai apropiat rival al său, cu trei curse rămase până la final și doar 86 de puncte puse în joc.

Acest lucru înseamnă că Verstappen ar putea obține al patrulea său titlu consecutiv în Las Vegas, la sfârșitul acestei luni.

Cclasamentul constructorilor în F1

În clasamentul constructorilor, McLaren și-a mărit avansul față de Ferrari la 36 de puncte.

Cursa lui Verstappen a fost considerată una dintre cele mai bune din istoria sportului, chiar și de cei care i-au criticat anterior stilul de pilotaj, deși Norris a sugerat că succesul său a avut și o doză de noroc. "A pilotat bine, a avut și puțin noroc", a declarat Norris pentru Sky Sports.

Max Verstappen a fost cel mai rapid în prima fază a calificărilor, în timp ce Norris a reușit să se claseze abia pe locul 15 în ultimul său tur și a recunoscut ulterior că a fost foarte nervos. Mai târziu, Verstappen a fost afectat de un steag roșu și a încheiat calificările pe locul 12, primind și o penalizare de cinci locuri pentru schimbarea motorului.

În cursă, Verstappen a fost ajutat de un steag roșu care i-a permis un schimb facil de pneuri, după ce Norris intrase deja la boxe. Însă acest lucru a venit după ce olandezul a depășit șase mașini în primul tur, ajungând într-o poziție avantajoasă, relatează Mediafax.

Doar cinci din cele 1.121 de curse anterioare din Formula 1 au fost câștigate de pe locul 17 sau mai jos, iar victoria lui Verstappen, a opta din acest sezon, a pus capăt unei serii de 10 curse fără succes pentru pilotul olandez.

De asemenea, el a depășit recordul lui Michael Schumacher de 896 de zile consecutive în fruntea competiției.

