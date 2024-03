La serviciu, Simona Halep! Aşa a sunat aseară anunţul mult aşteptat al arbitrului de la Miami Open. Românca s-a întors pe teren, într-un meci oficial, după 569 de zile. A câştigat primul set categoric, dar le-a pierdut pe următoarele două şi a fost eliminată . "Hai, că nu-s aşa rea" , şi-a comentat tenismena prestaţia. După partidă, Simona Halep a anunţat că are un nou antrenor şi a fost contestată de Caroline Wozniacki .

Cu un zâmbet larg şi salutând fanii din tribune, jucătoarea româncă a păşit încrezătoare pe teren, la primul meci oficial după pauza de un an şi 7 luni. Publicul a întâmpinat-o în ropote de aplauze. Halep a luat primul set şi a avut minge de 2 - 0 în cel de-al doilea. Serviciul a trădat-o de multe ori însă şi a pierdut în faţa Paulei Badosa.

Simona Halep, învinsă la Miami Open

"Mi-a fost dor de asta. M-am simţit foarte bine, am avut emoţii, dar pozitive. Văzând mulţimea cum mă susţine, a fost foarte frumos. Mi-a dat o energie foarte bună. Nivelul la care am jucat a fost chiar bun, neaşteptat cred eu. Ştiam că o să fie greu, dar a fost foarte bine, într-un final", a declarat Simona Halep.

"Cred că amândouă am jucat foarte bine, în special la final, a fost o bătălie strânsă. Sunt foarte fericită că am câştigat, pentru că Simona pentru mine e o mare jucătoare, în special mental, am jucat de câteva ori cu ea şi m-am chinuit mult. Deci pentru mine a fost un mare câştig", a dezvăluit Paula Badosa.

Site-ul Asociaţiei de Tenis Feminin a lansat un sondaj cu privire la cât de sus va urca în clasament Halep în acest an. Revenirea pe teren a româncei a fost umbrită de declaraţiile Carolinei Wozniacki, cea care i-a suflat titlul de la Australian Open în anul 2018.

Replici acide cu Wozniacki

"Nu arunc vina neapărat pe Simona, dar dacă cineva trişează dinadins, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj... Înţeleg de ce un turneu vrea un mare star, dar nu cred că oamenii ar trebui să primească un wild card dacă au făcut o asemenea greşeală. Dacă vrei să te întorci şi ai făcut o greşeală, înţeleg, ar trebui să munceşti de la zero ca să ajungi în top", a spus Caroline Wozniacki.

Halep i-a returnat rapid în schimbul de replici. "Nu am făcut nimic greşit. Nu am trişat, nu m-am dopat, deci e mai bine dacă citim decizia TAS, că a fost un supliment contaminat, nu a fost dopaj. O singură persoană fiind împotriva mea, nu e atât de important, pentru că am sute de oameni care mă iubesc", a răspuns Simona Halep.

La meciul cu Badosa, românca a fost susţinută din tribună şi de antrenorul echipei României de Billie Jean King Cup, Horia Tecău. După partidă, sportiva a anunţat că va colabora în perioada următoare cu antrenorul spaniol Carlos Martinez Comet. În vârstă de 49 de ani, acesta are o vastă experiență în pregătirea unor jucători de top, precum Svetlana Kuznetsova și Daria Kasatkina.

Dacă ar fi trecut în turul doi, fostul număr unu mondial WTA ar fi întâlnit-o pe a doua jucătoare pe pe glob, Aryna Sabalenka. Jucătoarea din Belarus a surprins lumea tenisului când a decis să joace în continuare la Miami, după ce partenerul ei de viaţă, Konstantin Koltsov, s-a aruncat de la balconul hotelului.

