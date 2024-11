Iga Swiatek, locul 2 WTA, suspendată o lună după ce a fost testată pozitiv cu trimetazidină: "Totul a fost explicat"

Testul pozitiv a fost obținut în urma unei probe din luna august. Conform ITIA, testul pozitiv a fost cauzat de contaminarea medicamentului de melatonină, pe care Swiatek îl lua pentru a combate oboseala provocată de schimbările de fus orar și pentru a rezolva problemele de somn.

Test pozitiv la trimetazidină (TMZ)

Melatonina, fabricată și vândută în Polonia, conținea urme de trimetazidină, o substanță pe care Swiatek nu a ingerat-o intenționat. ITIA a confirmat că nu a existat o culpă semnificativă din partea jucătoarei, iar aceasta a acceptat o suspendare de o lună.

Articolul continuă după reclamă

Iga Swiatek fusese deja suspendată provizoriu între 22 septembrie și 4 octombrie, perioadă în care a ratat trei turnee, iar această perioadă va fi luată în calcul pentru sancțiune. În plus, Swiatek va pierde premiile în bani câștigate la Cincinnati Open, turneul care a avut loc imediat după testul pozitiv.

Reacţia lui Iga Swiatek

Pe Instagram, Swiatek a descris această experiență drept „cea mai rea din viața mea", subliniind stresul și anxietatea cu care s-a confruntat pe parcursul investigației.

"Singurul test de dopaj pozitiv din cariera mea, cu un nivel incredibil de scăzut al unei substanțe interzise despre care nu am auzit niciodată înainte, a pus sub semnul întrebării tot ceea ce am muncit din greu pentru întreaga mea viață", a spus Swiatek. "Acum totul a fost explicat cu claritate și, cu o situație clară, pot să mă întorc la ceea ce iubesc cel mai mult".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Stiţi ce măsuri să luaţi pentru a preveni burnout-ul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰