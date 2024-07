JO 2024: Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc, calificate în finală la canotaj, dublu vâsle, categorie uşoară: "Vom da totul"

Canotoarea Ionela Cozmiuc a declarat miercuri, după ce s-a calificat în finala probei feminine de dublu vâsle, categorie uşoară, că ea şi colega ei, Gianina van Groningen, nu sunt la Jocurile Olimpice de la Paris pentru a face cadouri adversarelor, subliniind că ele vor da totul pe pista de concurs de fiecare dată, relatează Agerpres.

Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen, în finală

"Ne simţim foarte bine. Nu suntem aici să facem cadouri, dacă cineva ne va învinge, ne va învinge pentru că sunt mai bune decât noi. Noi vom da totul pe pista de concurs. Acum m-am relaxat, pot să spun că am foarte mari emoţii când concurează fratele meu (n.r. - canotorul Florin Lehaci, calificat în finală la dublu rame). Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că ştiu cât de mult a muncit, ştiu ce rezultate a avut şi îmi doresc să treacă cel puţin în primii trei linia de sosire. Ieri au fost într-adevăr nişte curse de infarct. Stăteam pe margine şi nu puteam să-i ajutăm, decât să le transmitem energia noastră bună. Mă bucur că noi am fost cei care le-am dat sutimile şi că suntem cu toţii în finala olimpică", a spus Cozmiuc.

"Emoţii aveam la începutul carierei, acum nu mai avem, doar ne bucurăm de Jocurile Olimpice şi cred că ăsta este un lucru foarte bun. Când am învăţat să vâslesc la juniori, Andreea Dulamă, fostă canotoare, m-a învăţat să vâslesc, mi-a povestit că la primul ei concurs tot auzea de pe margine cum un antrenor o încuraja pe o altă sportivă şi ea s-a gândit în toată cursa aceea că pe ea o cheamă Daniela. Aşa şi noi, când auzim de pe margine că se strigă un alt nume, eu mă gândesc că pe mine mă cheamă Mariana, nu contează", a adăugat Ionela Cozmiuc.

Gianina van Groningen (fostă Beleagă) a declarat la rândul său că în semifinale a făcut cursa pe care a antrenat-o acasă. "Noi ne-am făcut cursa pe care am tot antrenat-o şi acasă. Am plecat foarte hotărâte şi s-a văzut că am fost peste celelalte concurente. Nu mai ţineam cont de cine e în dreapta sau în stânga, ci doar să fim noi în faţă, să ne facem cursa şi să nu ne lăsăm dominate de mulţimea de pe lângă, pentru că de la 1.000 m începem să îi auzim pe spectatori. A fost o cursă foarte bună, acum o să ne odihnim o zi pentru că poimâine avem finala. În finală clar va fi o altă cursă. Cred că suntem mai mature şi de aici vine şi încrederea în noi. Am muncit foarte mult anul acesta, nu mai avem emoţiile pe care le aveam când eram mai tânără. Mergem mai calculat la start, iar aceste lucruri cred că ne dau un plus de încredere şi calm atunci când suntem în barcă", a precizat Gianina van Groningen.

Canotoarele române Gianina van Groningen (fostă Beleagă) şi Ionela Cozmiuc s-au calificat fără emoţii în Finala A a probei feminine de dublu vâsle, categorie uşoară, miercuri, după ce au câştigat semifinala a doua. Româncele au condus cursa de la un capăt la altul şi au obţinut cel mai bun timp din ambele semifinale, 6 min 56 sec 65/100, fiind urmate de Grecia (6:57.90) şi Irlanda (6:59.72). Primele trei echipaje din fiecare semifinale s-au calificat în Finala A.

Pe 2 august sunt programate Finala B (12:18) şi Finala A (13:22). România a cucerit ultima sa medalie olimpică în această probă în 2004, la Atena, prin Angela Alupei şi Constanţa Burcică.

România a calificat până acum opt echipaje în Finalele A la JO de la Paris: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin şi opt plus unu feminin.

JO 2024: Programul românilor pe 31 iulie

Canotaj

11:44 dublu rame masculin - semifinale (A/B): Florin Arteni, Florin Lehaci

11:54 dublu rame feminin - semifinale (A/B): Ioana Vrînceanu, Roxana Anghel

12:44 dublu vâsle feminin, categorie uşoară - semifinale (A/B): Gianina van Groningen, Ionela Cozmiuc

13:02 patru vâsle masculin - Finala B: Leontin Nuţescu, Andrei Lungu, Florin Horodişteanu, Ioan Prundeanu

13:14 patru vâsle feminin - Finala B: Mădălina Moroşan, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu şi Patricia Cireş

Înot

23:22 100 m liber masculin - finala: David Popovici

Judo

11:00 90 kg masculin - primul tur: *Alex Creţ - Krisztian Toth (Ungaria)

17:00 90 kg masculin - recalificări şi meciuri pentru medalii: Alex Creţ (dacă se califică) * meciul şase pe tatami doi

Tenis de masă

16:00 simplu feminin - optimi: *Bernadette Szocs - Sofia Polcanova (Austria) * program nestabilit încă

Tir cu arcul

14:57 individual feminin - primul tur: Mădălina Amăistroaie - Mikaella Moshe (Israel)

Triatlon

11:45 Individual masculin (finala): Felix Duchampt

