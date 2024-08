JO 2024. Răzvan Arnăut, învins în sferturi la lupte greco romane. Alin Alexuc Ciurariu, eliminat în primul tur

Răzvan Arnăut a condus autoritar pe întreaga durată a meciului. După prima repriză, el avea deja 3-0. A mai primit un punct, pentru noncombativitatea adversarului, în repriza a doua. La ultima acțiune, turcul a încercat un procedeu spectaculos, pentru care a primit doar două puncte, în urma unui contestații a echipei tehnice turce.

S-a încheiat cu victoria românului cu 4-2, acesta urmând să întâlnească tot luni, în sferturile de finală pe Zholaman Sharshenbekov, din Kyrgyzstan, relatează Mediafax.

Răzvan Arnăut a pierdut sfertul de finală la Paris și merge în recalificări pentru un posibil bronz

Răzvan Arnăut a pierdut luni meciul din sferturile de finală la lupte greco romane, în cadrul categoriei 60 kg masculin la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Românul a fost învins în sferturile de finală de Zholaman Sharshenbekov, din Kyrgyzstan și va evolua în recalificări.

Răzvan Arnăut a evoluat ofensiv de la început, ceea ce, în cele din urmă a fost în dezavantajul său, deoarece a neglijat defensiva.

La primul atac declanșat de român, incomplet reușit, adversarul său a realizat primele două puncte, după care, de la sol, Sharshenbekov a izbutit să facă o întoarcere completă cu Arnăut, pentru alte patru puncte.

La 0-6, Arnăut a riscat și a mai pierdut un punct, după care, la un nou atac incomplet i-a mai cedat kirghizului încă două puncte.

La 9-0, înainte de finalul primei reprize, Sharshenbekov a fost declarat câștigător înainte de încheierea timpului de luptă.

Răzvan Arnăut va evolua în recalificări pentru o eventuală confruntare pentru medalia de bronz.

Alin Alexuc Ciurariu a pierdut meciul din primul tur al categoriei 130 kg, la JO 2024

Tot luni, luptătorul român de greco romane Alin Alexuc Ciurariu a pierdut meciul din primul tur al categoriei 130 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris. Românul a fost învins cu 3-1 de Alimkhan Syzdykov, din Kazakhstan, în urma unei penalizări primite pentru o tragere de echipament.

În prima repriză Syzdykov a condus cu 1-0, după ce românul a fost trimis la sol pentru noncombativitate, de unde adversarul său nu a mai reușit să puncteze. Alexuc Ciurariu a egalat în repriza secundă, tot după o trimitere la sol a adversarului său, însă nici el nu a reușit să profite de avantaj.

La jumătatea reprizei secunde, echipa kazahului a apelat la o contestație, în urma unui angajament al celor doi luptători, în timpul căruia, românul l-a tras de echipament. În urma contestației, Syzdykov a primit două puncte. Românul nu a mai reușit să puncteze în ultimul minut al luptei fiind astfel eliminat din competiție.

Alin Alexuc Ciurariu: "E greu să vorbeşti după o înfrângere. E o mare dezamăgire"

”E greu să vorbeşti după o înfrângere. E o mare dezamăgire mai ales că m-a învins un cazac pe care l am bătut de vreo trei patru ori până acum, dar probabil el a prins o formă mai bună”, a spus Alin Alexuc Ciurariu imediat după meci.

”A fost un an greu şi obositor pentru mine şi n-am prins vârful de formă aici la jocurile olimpice. Probabil am prins vârful de formă la turneul de calificare. Dar astea sunt Jocurile Olimpice. Sunt surprize. Poţi să câştigi sau poţi să iei bătaie. Poţi să baţi pe oricine, sau poate să te bată oricine. Nu e niciunul slab la categoria asta. Toţi suntem cei mai buni 16 din lume. Mă aşteptam să mă duc în semifinale. Normal ăsta ar fi fost parcursul meu cu toate că eram într-o o grupă grea, cu trei medaliaţi olimpici şi campionul mondial, dar normal, la valoarea care o aveam, trebuia să ajung în semifinală să mă bat cu un cubanez sau sau măcar cu un iranian. Nu ştiu, probabil că şi vârsta şi-a spus cuvântul. Am încercat şi am dat tot ce am putut. Mi-am dorit, am avut un parcurs bun până aici şi m-am antrenat cu gândul la o medalie. De 20 de ani mă lupt pentru o medalie olimpică pe care nu am putut să o obţin”, a declarat Alin Alexuc Ciurariu.

Alexuc nu ştie dacă va mai participa şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, peste patru ani. ”Am fost la patru ediţii ale Jocurilor, iar acum nu pot să mă pronunţ dacă voi mai merge la Los Angeles. Nu vreau să vorbesc la înfrângere, la nervi, sau la supărare. Probabil în decembrie o să iau o decizie dacă mă retrag sau voi mai continua patru ani. Acum pot doar să spun că, într-un fel, m-am săturat să încerc să câştig o medalie olimpică. Dar asta-i viaţa de sportiv. Câştigi, pierzi trebuie să mergi mai departe. Voi vedea cum voi procesa în timp această înfrângere”, a declarat el, conform COSR.

