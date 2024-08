A fost argint. În ultima încercare a finalei, chinezoaica Zhihui Hou a ridicat cu un kilogram peste Mihaela Cambei. Medalia atârnă greu pentru sportiva noastră.

"Această medalie este o muncă de doi ani de zile în spate în care sunt foarte multe răni, foarte multe plânsete, dureri, accidentări. De îndurări, pot spune. Iar fericirea aceea de două secunde de pe podium costă cam atât", spune Mihaela Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice.

O altă pasiune a Mihaelei, după haltere: machiajul

Românca de 21 de ani şi 49 de kilograme e obişnuită de mică cu greutăţile. S-a născut într-un sat din Bacău şi, copil fiind, lua parte la muncile câmpului. A început să facă haltere de la 11 ani, când a fost selectată de pe băncile şcolii de un antrenor care i-a remarcat mâinile şi picioarele puternice.

"Am ridicat tone. Foarte multe tone în fiecare zi", spune campioana.

Mihaela Cambei este deja triplă campioană europeană. Şi atrage atenţia nu doar prin performanţe, ci şi prin stil. Nu intră niciodată nemachiată în concurs.

"Eu mă machiez singură. Mi-a luat un pic astăzi să mă machiez şi m-am gândit la acest machiaj de câteva zile. Rozul am înţeles că înseamnă putere, deci m-am axat destul de mult pe acest lucru", spune Mihaela.

Pe lângă machiaj, este pasionată şi de tatuaje. Avea deja pe braţ cercurile olimpice. Acum se pregăteşte să îşi facă unul nou.

"Cu siguranţă îmi voi tatua această emblemă. Pentru că înseamnă totul pentru mine", spune ea.

În timp ce Mihaela Cambei se bucură de medalie, gimnastele noastre trăiesc emoţiile aşteptării.

Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea încă speră la medalii

Ana Bărbosu a depus contestaţie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Cere să fie revizuit punctajul de dificultate la exerciţiul ei din finala la sol. Ana s-a clasat iniţial pe locul trei, dar a rămas fără medalia de bronz după ce nota americancei Jordan Chiles a fost mărită în urma unei contestaţii.

Şi Sabrina Voinea a depus plângere la TASS. Audierile în cazul său ar putea avea loc chiar mânie.

Pentru canotorii noştri de aur, în schimb, emoţiile au trecut. Invitaţi în platoul Observator, Marian Florian Enache şi Andrei Cornea au povestit cum au trăit momentele de după câştigarea finalei la proba de dublu vâsle.

"Pe podium, când am urcat şi am auzit imnul şi au izbucnit lacrimile pe care nu m-am chinuit să le controlez, atunci a fost primul sentiment în care am realizat oarecum că am reuşit", spune Andrei Cornea, campion olimpic.

România este pe locul 14 în topul ţărilor parcicipante la Olimpiadă cu trei medalii de aur, patru de argint şi una de bronz.

