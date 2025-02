Marius Şumudică, după ce suporterii au aruncat cu zăpadă în el la meciul Rapid - FC Botoşani: "M-am simţit umilit. Nu pot să accept, e prea mult"

„Nu vreau să comentez, ei ştiu cel mai bine ce au făcut. Nu vreu să comentez pentru că nu vreau să pun toţi suporterii în aceeaşi oală. Ei ştiu că îi iubesc, dar nu meritam ce mi s-a întâmplat astăzi, dar vreau să trec peste asta. Am vrut să plec, în timpul meciului, pentru că m-am simţit umilit. Eu respect suporterii Rapidului, care ştiu ce înseamnă spiritul Rapidului, dar există o limită. Pentru mine a fost o palmă şi mă voi gândi foarte bine în seara asta şi voi lua decizia mâine. O să dau un comunicat şi o să vedeţi care este decizia mea. Nu pot să accept să fiu lovit de către suporterii mei. Este prea mult”, a declarat Marius Şumudică după meciul câştigat luni seara, scor 1-0, cu formaţia FC Botoşani.

Despre meci, Şumudică a afirmat că a fost unul greu. „Un meci greu. Astfel de meciuri se pot decide la o fază fixă, ceea ce s-a şi întâmplat. Un meci greu pentru că nu se putea juca, nu se putea pasa. Ţin să-mi felicit elevii pentru că e victoria lor. Orice meci noi îl jucăm sub presiune, am plecat după locul 12-13 şi am ajuns pe locul 6, la cinci puncte de Petrolul şi Sepsi”.

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în utimul meci al etapei a 27-a din Superligă.

